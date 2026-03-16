Τραμπ: Νέα επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο – «Είσαι πολύ αντιπαθητική» (Βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξαναεπιτέθηκε σε γυναίκα δημοσιογράφο, αποκαλώντας την «πολύ αντιπαθητική», όταν τον ρώτησε γιατί οι ΗΠΑ «στέλνούν 5.000 πεζοναύτες και ναύτες» στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης με το Ιράν.

Το περιστατικό συνέβη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Air Force One, όπου ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μια χειρονομία, υποδεικνύοντας να σταματήσει να μιλά, πριν απαντήσει σε άλλη ερώτηση από έναν άνδρα δημοσιογράφο.

— The Telegraph (@Telegraph) March 16, 2026

Όταν εκείνη συνέχισε, ο Τραμπ της είπε: «Είσαι ένα πολύ αντιπαθητικό άτομο», πριν περάσει σε άλλη ερώτηση.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε και το Μέσο στο οποίο εργάζεται, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα, πιο ψεύτικα και πιο διεφθαρμένα».

«Ξέρετε κάτι, το ABC News νομίζω ότι είναι ίσως ο πιο διεφθαρμένος ειδησεογραφικός οργανισμός στον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι απαίσιοι».

Όταν ρωτήθηκε ξανά, «μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τους στρατιώτες;», ο πρόεδρος κατέληξε: «Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο από το ABC».

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται σε γυναίκες δημοσιογράφους με χαρακτηρισμούς και απρεπή σχόλια. Τον περασμένο Νοέμβριο, αποκάλεσε την Κάθριν Λούσι του Bloomberg News «γουρούνα» ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις εν πτήσει με το Air Force One.

Και τον περασμένο μήνα, επέκρινε την Κέιτλαν Κόλινς του CNN, αφού αυτή του έθεσε μια ερώτηση σχετικά με το σκάνδαλο του Επστάιν στον Λευκό Οίκο, αποκαλώντας τη: «η χειρότερη δημοσιογράφος».