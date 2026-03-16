CNN: Ο Τραμπ χρειάζεται την Κίνα για να διορθώσει την πετρελαϊκή κρίση – Απρόθυμο εμφανίζεται το Πεκίνο

Στην Κίνα στρέφεται ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να παρέχει βοήθεια στις ΗΠΑ για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ και για την επίλυση της πετρελαϊκής κρίσης που έχει δημιουργηθεί μετά την επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ωστόσο, το Πεκίνο φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να βοηθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με το CNN, με το κλείσιμο των Στενών, έχει διακοπεί περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ κάλεσε την Κυριακή 15 Μαρτίου την Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να συνεργαστούν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενώ προσπαθεί να εκβιάσει την εμπλοκή χωρών του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως αν δεν βοηθήσουν το μέλλον για το ΝΑΤΟ θα είναι «πολύ κακό».

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να γνωρίζει εάν η Κίνα θα βοηθήσει πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χωρίς σαφή απάντηση ενδέχεται να αναβάλει το ταξίδι του.

«Είναι απολύτως λογικό όσοι επωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε. «Πιστεύω ότι και η Κίνα θα πρέπει να βοηθήσει» σημείωσε.

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Πεκίνο να διακινδυνεύσει στρατιωτικά μέσα σε μια σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ εναντίον μιας χώρας με την οποία η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ασίας, το Πεκίνο εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένο για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, έχει διαφοροποιήσει τις εισαγωγές και έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα, καθώς και στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ εφόσον το πετρέλαιο πωλείται σε κινεζικό νόμισμα, το γουάν.

Σε πλεονεκτική στρατηγική θέση

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται να επιλέξει στάση αναμονής, καθώς βρίσκεται σε πλεονεκτική στρατηγική θέση.

Η Κίνα, ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του Ιράν και ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου του, έχει ακόμη λιγότερους λόγους για να σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ. Το Πεκίνο έχει καταδικάσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν και έχει ζητήσει να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως η Κίνα θα επωφεληθεί αν αποκατασταθεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Εξάλλου, το Πεκίνο είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το 2023, όταν μεσολάβησε για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας.