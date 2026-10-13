Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου – Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό»

Στη σχέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την οικογένειά του αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επιχείρησε να διευκρινίσει τη σχέση που είχε η Γκίλφοϊλ με την οικογένειά του, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν διατηρούσε δεσμό με τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

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«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίστηκε στην προσωπική σχέση της Γκίλφοϊλ με τον γιο του, αλλά σχολίασε και την παρουσία της στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

«Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», ανέφερε.

Η δήλωση συνδέεται με τα πρόσφατα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία περιλαμβάνουν καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις επαφές της Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Οι καταγγελίες αυτές έχουν απορριφθεί από την ίδια, η οποία υποστηρίζει ότι είναι ψευδείς και έχει δηλώσει πως θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η σχέση της Γκίλφοϊλ με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε διατηρήσει πολυετή σχέση με τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

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Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε γάμο, ενώ ο χωρισμός τους έγινε γνωστός στα τέλη του 2024.

Η Γκίλφοϊλ είχε αποκτήσει στενή δημόσια παρουσία στο περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ, συμμετέχοντας σε πολιτικές εκδηλώσεις και προεκλογικές δραστηριότητες των Ρεπουμπλικανών.

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Παρά τη μακροχρόνια σχέση της με τον γιο του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε στη νέα του τοποθέτηση να επισημάνει ότι η ίδια δεν αποτέλεσε ποτέ μέλος της οικογένειάς του.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, καθώς τον Μάιο του 2026 παντρεύτηκε την Μπετίνα Άντερσον, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People.

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Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Νωρίτερα την Τρίτη (13/10), ο Λευκός Οίκος είχε γνωστοποιήσει ότι ζητήθηκε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της.

Η εκπρόσωπος Τύπου Κέιτι Ζακαράια δήλωσε ότι η Αμερικανίδα διπλωμάτης υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχήθηκε επιτυχία στη συνέχεια.

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Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, με δημόσια δήλωσή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπερασπίστηκε τον απολογισμό της θητείας της στην Ελλάδα και αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον της.