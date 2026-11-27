Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο στις 19 Νοεμβρίου για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα δισεκατομμύρια που εξακολουθεί να διαθέτει η Ευρώπη στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι συνέχισαν τις διαβουλεύσεις για νέο δάνειο στο Κίεβο. Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση της συζήτησης, το περιστατικό δείχνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πλέον πιο πρόθυμες να διαφωνήσουν ανοιχτά με την Ουάσιγκτον.

Το ίδιο κλίμα διακρίνεται στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034. Στο τραπέζι βρίσκονται ένας φόρος 3% στις ψηφιακές υπηρεσίες και προϋποθέσεις που θα δίνουν προβάδισμα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η έκτακτη Σύνοδος των Βρυξελλών έληξε χωρίς συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό, με τους ηγέτες να επιστρέφουν στη διαπραγμάτευση τον Δεκέμβριο.

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Φόρος 3% στις Big Tech – Ποια έσοδα αφορά

Η πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αφορά έσοδα από διαδικτυακή διαφήμιση, ψηφιακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης και εμπορική αξιοποίηση δεδομένων χρηστών. Θα καλύπτει εταιρείες με ετήσιο παγκόσμιο τζίρο άνω των 750 εκατ. ευρώ και έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες στην ΕΕ άνω των 50 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των ομίλων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν είναι η Google, η Meta και η Amazon.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το Politico, το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 5,2 δισ. ευρώ τον χρόνο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γαλλία στηρίζει την ιδέα, ενώ η Ιρλανδία αντιτίθεται και το Λουξεμβούργο διατηρεί επιφυλάξεις. Ο Τραμπ είχε ήδη απειλήσει με δασμούς 100% τις χώρες που θα επέβαλλαν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα

Το σχέδιο του επταετούς προϋπολογισμού επιτρέπει να τίθενται όροι που ευνοούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε συμβάσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ. Στο σκέλος της αμυντικής βιομηχανίας προβλέπει συμμετοχή και για συγκεκριμένους εταίρους, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ουκρανία. Για άλλες τρίτες χώρες προβλέπονται ειδικές συμφωνίες και προϋποθέσεις.

Το ποιος θα έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο της διαφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες για τα εξοπλιστικά. Επιφυλάξεις υπάρχουν και εντός της ΕΕ. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, έχει υπογραμμίσει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να διατηρήσει την πρόσβασή της στην αμερικανική τεχνολογία.

Στήριξη από 24 χώρες για το δάνειο στην Ουκρανία

Η Κομισιόν έχει προτείνει πρόσθετο δάνειο έως 45 δισ. ευρώ για το 2027, που θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα του εκτιμώμενου χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας. Μετά τη Σύνοδο, ο Κόστα δήλωσε ότι 24 κράτη-μέλη στήριξαν την πρόταση, με τη Βουλγαρία να δηλώνει ότι θα συμμετάσχει μόνο στο μη στρατιωτικό σκέλος. Η τελική απόφαση εκκρεμεί και το θέμα θα επανέλθει στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico συνδέουν την αλλαγή στάσης με τις εμπορικές πιέσεις των ΗΠΑ, τις διαφωνίες για το Ουκρανικό και το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Κατά την εκτίμησή τους, οι προηγούμενες παραχωρήσεις απέφεραν περιορισμένα οφέλη στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Στις Βρυξέλλες, το επόμενο τεστ είναι αν τα κράτη-μέλη μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους τον Δεκέμβριο.