Την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ενέργειας εξετάζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα το δημοσίευμα, μέχρι και 50 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, χημικά προϊόντα και άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες εκτιμάται ότι έχουν αποτελέσει στόχο κυβερνοεπιθέσεων, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ορισμένα από τα πλοία έχουν δεχθεί επίσης απειλητικά μηνύματα και προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών, με τους αποστολείς να αφήνουν να εννοηθεί ότι τα σκάφη θα μπορούσαν να ανατιναχθούν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προσθέτει ότι το Ιράν είναι ο κύριος ύποπτος για τις επιθέσεις.

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Ωστόσο από τις αμερικανικές αρχές ως πιθανός ένοχος θεωρείται και η Ρωσία.

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, χθες (23.11.20260, επέβαλε νέες κυρώσεις που στοχεύουν σε χρηματοοικονομικά δίκτυα που υποστηρίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τις δραστηριότητες δεξαμενόπλοιων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που κατηγορούνται ότι διευκολύνουν πληρωμές για την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων (NITC) και ναυτιλιακές συμφωνίες που συνδέονται με τον ιρανικό στρατό.

Η τελευταία απόφαση της Επιχείρησης «Οικονομικός Απόκληρος», στοχεύει 22 οντότητες και οκτώ άτομα που εμπλέκονται στη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των διεθνών χρηματοοικονομικών δικτύων του Ιράν.

Σε αντίθεση με προηγούμενους γύρους κυρώσεων που επικεντρώνονταν σε δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες, τα τελευταία μέτρα στοχεύουν στην οικονομική υποδομή που επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει έσοδα από το πετρέλαιο και να πληρώνει για ναυτιλιακές υπηρεσίες παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ.

Η αμερικανική ακτοφυλακή έχει αναπτύξει ειδικές ομάδες κυβερνοπροστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών σε τουλάχιστον τέσσερα πλοία που πλησίαζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες.

«Θα σας κυνηγήσουμε σε όλο τον κόσμο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του VL Prosperity, ο πλοίαρχος του οποίου έλαβε απειλητικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε αργότερα σε δημόσιο ρωσόφωνο κανάλι του Telegram, το οποίο χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της ναυτιλίας.

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Στο μήνυμα, η επίθεση χαρακτηριζόταν ως «σχεδιασμένη εκτέλεση», ενώ οι συντάκτες του κατηγορούσαν το πλοίο ότι μετέφερε «παράνομα» σαουδαραβικό πετρέλαιο σε αμερικανικά λιμάνια και ότι ήταν «συνένοχο στα οργανωμένα εγκλήματα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η προέλευση του σημειώματος ούτε αν πράγματι είχε συνταχθεί από τους δράστες της κυβερνοεπίθεσης.

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Ευρωπαίος πλοιοκτήτης αποκάλυψε ότι δύο αξιωματικοί ενός από τα πλοία του έλαβαν απειλητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα τον περασμένο μήνα, ενώ μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Λουιζιάνα σε δύο λιμάνια της Μεσογείου.

Τα μηνύματα περιλάμβαναν ευθείες απειλές κατά των πληρωμάτων. «Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση», ανέφερε ένα από αυτά. «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός», έγραφε άλλο μήνυμα κι ένα τρίτο έλεγε «Θα σας κυνηγήσουμε σε όλο τον κόσμο».