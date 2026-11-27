Την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να επεκταθεί ο πόλεμος στη Μεσόγειο μετέφερε η Τζόρτζια Μελόνι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Αφορμή ήταν τα ουκρανικά πλήγματα σε δύο ρωσικά πλοία στη Βεγγάζη και στα ανοικτά της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι είπε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι η επιχείρηση στο λιμάνι παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα της στηρίζει την Ουκρανία στην προσπάθεια για δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Ρώμη αντιτίθεται σε ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την Ιταλία και την ευρύτερη περιοχή. Είχε ήδη διατυπώσει την ίδια ανησυχία την Πέμπτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε και η πρόσθετη χρηματοδότηση του Κιέβου για το 2027.

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Τι απάντησε ο Ζελένσκι

Η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι είπε στη Μελόνι πως η επιχείρηση στη Λιβύη έγινε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύθηκε να διασφαλίσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την άμεση, τακτική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το ζήτημα της ενημέρωσης είχε ήδη προκαλέσει δημόσια διαφωνία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε δηλώσει ότι η Ρώμη δεν γνώριζε εκ των προτέρων τις προθέσεις του Κιέβου. Είχε επίσης επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, για να εκφράσει την αντίθεση της Ιταλίας στα πλήγματα σε λιβυκά ύδατα.

Τα δύο πλοία και η αντίδραση της Λιβύης

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Ο Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για την επιχείρηση και ανέφερε ότι η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε και ότι χτυπήθηκε επίσης το ρωσικό φορτηγό πλοίο Angara. Ο Σιμπίχα υποστήριξε ότι τα πλήγματα συνιστούσαν πράξη αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, καταδίκασε την επιχείρηση και δήλωσε ότι η χώρα δεν θα δεχθεί να εμπλακεί στη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας. Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για τις επιθέσεις και κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να σεβαστούν την κυριαρχία της χώρας.