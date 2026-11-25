Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα σειρά δασμών επί προϊόντων που εξάγουν οι βασικοί εμπορικοί της εταίροι, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, κατηγορώντας τους ότι στηρίζουν τις βιομηχανίες τους με επιδοτήσεις τις οποίες θεωρεί παράνομες.

Οι νέοι αυτοί επιπλέον δασμοί, που προστίθενται σε εκείνους που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας, ολοκληρώνουν έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.