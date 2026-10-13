Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Οι αποκαλύψεις που προηγήθηκαν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα, καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επισήμως την Τρίτη (13/10) ότι ζήτησε από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να υποβάλει την παραίτησή της.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για τη συμπεριφορά της διπλωμάτη, τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και αιτήματα για διερεύνηση των καταγγελιών.

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Την είδηση μετέδωσε το Reuters, ενώ αντίστοιχα ρεπορτάζ δημοσίευσαν το Associated Press, η Wall Street Journal και το TIME.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά ένα πρόσωπο με στενούς δεσμούς με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είχε αναλάβει την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής, ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, επιβεβαίωσε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ υπήρξε πολύτιμο μέλος της κυβερνητικής ομάδας και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Η διατύπωση της ανακοίνωσης είναι αξιοσημείωτη, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν ανακοίνωσε απευθείας απόλυση, αλλά επίσημο αίτημα παραίτησης.

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Δεν δόθηκαν συγκεκριμένοι λόγοι για την απόφαση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, ούτε διευκρινίστηκε εάν η Γκίλφοϊλ έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της.

Η σχετική τοποθέτηση της εκπροσώπου καταγράφηκε και από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής ενημέρωσης C-SPAN.

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Η δημόσια δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ

Η σημερινή ανακοίνωση δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα (12/10), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβη.

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Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να την απομακρύνει από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ζήτημα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

Η τοποθέτησή του καταγράφηκε από το Reuters.

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Η δήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γκίλφοϊλ υπήρξε επί χρόνια στενή πολιτική σύμμαχος του Τραμπ και είχε διατελέσει αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τα 100.000 δολάρια

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, η οποία παρουσίασε καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και ενδεχόμενη αξιοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων.

Σε ρεπορτάζ της 7ης Οκτωβρίου, η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς (Eric Deters), να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής οφειλής της προς την American Express.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αίτημα φέρεται να διατυπώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της.

Η Wall Street Journal υποστήριξε ότι εξέτασε μηνύματα και επικοινωνίες μεταξύ των δύο προσώπων, από τα οποία προέκυπταν αναφορές τόσο στην οικονομική απαίτηση όσο και σε πιθανή μεσολάβηση της Γκίλφοϊλ προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για υποθέσεις του Ντίτερς.

Ο ίδιος ο Ντίτερς δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη πληρωμή.

Από την πλευρά της, η νομική εκπροσώπηση της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστήριξε ότι υπήρχαν ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις για υπηρεσίες και δημόσιες εμφανίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από τον διορισμό της.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικής και θεσμικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένη ποινική ευθύνη.

Οι καταγγελίες για δώρα, ταξίδια και διπλωματικές επαφές

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην καταγγελία για την οφειλή των 100.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το Associated Press, προηγούμενα δημοσιεύματα της Wall Street Journal είχαν εγείρει ερωτήματα σχετικά με φερόμενη αποδοχή δώρων και υπηρεσιών, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή προσώπων με επιχειρηματικά συμφέροντα σε διπλωματικές επαφές.

Στα δημοσιεύματα περιλαμβάνονται επίσης ισχυρισμοί για δηλώσεις της Γκίλφοϊλ σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αμερικανικής επιρροής στην ελληνική κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την αμερικανική εφημερίδα στον Όμιλο AKTOR, καθώς διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για προβολή επιχειρηματικών συμφερόντων του και παρουσία προσώπου που συνδεόταν με την εκπροσώπησή τους σε διπλωματικές συναντήσεις.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας ή οποιουδήποτε εμπλεκομένου.

Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ απέρριψαν τις κατηγορίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς και υποστήριξαν, ειδικά για τα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, ότι η πρέσβης είχε ζητήσει και ακολουθήσει τις προβλεπόμενες οδηγίες του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο και ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο

Η δημοσιότητα γύρω από τις καταγγελίες προκάλεσε αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το Associated Press, στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο Γκρέγκορι Μικς, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν και ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ζήτησαν τη διερεύνηση των αναφορών για τη συμπεριφορά της πρέσβη.

Το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ότι ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέταζε τις καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα επίσκεψη στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε εκφραστεί θετικά για το έργο της αμερικανικής πρεσβείας και της Γκίλφοϊλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Associated Press που δημοσιεύθηκε στην Washington Post, οι νέες αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια τόσο στον Τραμπ όσο και στον Ρούμπιο.

Οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται σε Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας και δεν αποτελούν επίσημη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών.

Τι σημαίνει η εξέλιξη για την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά, θα δημιουργήσει αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς Αθήνα και Ουάσιγκτον συνεργάζονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι επενδύσεις και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια η Γκίλφοϊλ είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη συνεργασία.

Όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις της, τις οποίες είχε καταγράψει το DEBATER για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη, η χώρα αποτελεί βασικό εταίρο των ΗΠΑ στην ενεργειακή και αμυντική πολιτική.

Είχε επίσης χαρακτηρίσει την Αλεξανδρούπολη περιοχή ζωτικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα, επισημαίνοντας τη στρατηγική της θέση για τη συνεργασία των δύο χωρών και του ΝΑΤΟ.

Παρά τη σημασία της σημερινής εξέλιξης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αποχώρησής της.

Από στενή σύμμαχος του Τραμπ στο αίτημα παραίτησης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αναδειχθεί σε προβεβλημένο πρόσωπο του πολιτικού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώην εισαγγελέας στην Καλιφόρνια και τηλεοπτική παρουσιάστρια στο Fox News, απέκτησε ισχυρή παρουσία στον χώρο των Ρεπουμπλικανών και συμμετείχε ενεργά στις πολιτικές εκστρατείες του Τραμπ.

Η προσωπική της σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε ενισχύσει περαιτέρω τη δημόσια προβολή της.

Ο διορισμός της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα είχε παρουσιαστεί ως μία από τις σημαντικές διπλωματικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

Πλέον, η ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή στην πορεία της.

Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη τοποθέτηση της ίδιας για το αίτημα παραίτησης, καθώς και οι αποφάσεις της Ουάσιγκτον για τη συνέχεια της αμερικανικής διπλωματικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα.