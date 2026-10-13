Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αποχαιρετά την Ελλάδα, αρνείται τις καταγγελίες και δηλώνει πιστή στον Τραμπ

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες εις βάρος της και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον ελληνικό λαό.

Στη μακροσκελή δήλωσή της, η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαρακτηρίζει τη θητεία της στην Αθήνα ως τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, παρουσιάζει τον απολογισμό της στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας και διαμηνύει ότι θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τη φήμη και την ακεραιότητά της.

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Η τοποθέτησή της έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τρίτης (13/10), με την οποία ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι της ζητήθηκε να παραιτηθεί.

«Οι κατηγορίες είναι ψευδείς – Θα υπερασπιστώ το όνομά μου»

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της δήλωσης αφορά τις πρόσφατες καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος της.

Η Γκίλφοϊλ απορρίπτει το περιεχόμενό τους και δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει τη δημόσια εικόνα της.

«Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ με αποφασιστικότητα το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», αναφέρει.

Συνεχίζοντας, τονίζει:

«Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες της δημόσιας προσφοράς μου».

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Η δήλωση αποτελεί την άμεση απάντησή της στις καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει αναλυτική τοποθέτηση για καθεμία ξεχωριστά.

Το μήνυμα στον Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο

Παρά το αίτημα παραίτησης, η Γκίλφοϊλ επιλέγει να εκφράσει την αφοσίωσή της στον Αμερικανό πρόεδρο και στον υπουργό Εξωτερικών.

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«Το να υπηρετώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου», σημειώνει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας της εργάστηκε για την προώθηση της πολιτικής «America First» του Τραμπ και για την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας ΗΠΑ και Ελλάδας.

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Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική της στήριξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο παραμένει αμετάβλητη.

«Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει ξανά την Αμερική μεγάλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ο απολογισμός της θητείας της στην Ελλάδα

Σημαντικό μέρος της δήλωσης αφιερώνεται στα αποτελέσματα που, σύμφωνα με την ίδια, επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η Γκίλφοϊλ αναφέρεται ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία συνέβαλε στην προώθηση συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ειδική αναφορά κάνει στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), ένα ενεργειακό εγχείρημα που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και στη διεύρυνση των ευκαιριών για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις στην περιοχή».

Παράλληλα, δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο της πρεσβείας στην ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ίδια αποδίδει τα επιτεύγματα αυτά στην ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, στη διπλωματική πολιτική του Μάρκο Ρούμπιο και στο προσωπικό της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

«Ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της Γκίλφοϊλ στο μέλλον της διπλωματικής της παρουσίας στην Αθήνα.

Χωρίς να ανακοινώνει ρητά ότι έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή της, αναγνωρίζει ότι η θητεία της ενδέχεται να ολοκληρώνεται.

«Παρότι ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα America First και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ», τονίζει.

Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της τυπικής ολοκλήρωσης της αποχώρησής της, μετά το αίτημα που διατύπωσε ο Λευκός Οίκος.

Το ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στον ελληνικό λαό

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απευθύνεται στους Έλληνες, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την υποδοχή που έτυχε στη χώρα.

«Η βαθύτερη και ειλικρινής ευγνωμοσύνη μου προς τον λαό της Ελλάδας για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες», αναφέρει.

Η δήλωση ολοκληρώνεται με ευχές προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τους Αμερικανούς διπλωμάτες, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America.— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Η τοποθέτηση της Γκίλφοϊλ σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή της μετά το αίτημα παραίτησης, με την ίδια να επιλέγει να υπερασπιστεί τόσο την προσωπική της ακεραιότητα όσο και τον απολογισμό της θητείας της στην Ελλάδα.