Επίθεση από χάκερς δέχτηκε η κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αποκάλυψαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης,

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη.

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Η παραβίαση της πλατφόρμας Cloud One εντοπίστηκε στη διάρκεια του τελευταίου μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των χάκερ, η πλήρης έκταση της παραβίασης ή το κατά πόσο έχουν υποκλαπεί δεδομένα.

BREAKING: Hackers have breached the US Air Force’s flagship ‘Cloud One’ computing platform, Reuters reports Cloud One is among US military’s biggest cloud platforms November 27, 2026

Σε ανακοίνωσή της προς το διεθνές πρακτορείο, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει το επίπεδο ασφάλειας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε διαρκώς τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υπουργείου Πολεμικής Αεροπορίας».

Τι είναι το Cloud One

Η ανάπτυξη του Cloud One ξεκίνησε το 2017, με στόχο την κάλυψη των αναγκών πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδυάζοντας τις υποδομές τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών: Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές που αφορούν τη διαχείριση προσωπικού, τη μισθοδοσία, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση, την αεράμυνα και την παρακολούθηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

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Σύμφωνα με δύο πηγές, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους του αμερικανικού στρατού.

«Μια παραβίαση εδώ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

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Οι ερευνητές έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (Cyber Command) για την αποτίμηση της ζημιάς.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και διαρροών που έχουν πλήξει πρόσφατα αμερικανικές κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών των ΗΠΑ.

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Μόλις τρεις ημέρες πριν, στις (24.11.2026) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν ορισμένες από τις μη διαβαθμισμένες πληροφορίες τους.

Δύο ξεχωριστές παραβιάσεις αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο FBI, ενώ το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν επίσης εμπλακεί σε πρόσφατα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.