Τραμπ: “Επιθεωρητές θα ελέγχουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν επ’αόριστον, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες από το Ορμούζ”

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι υπό διεθνή επιτήρηση.

Την ώρα που η Τεχεράνη έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε βάθος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι υπάρχει συμφωνία στο ζήτημα της επιτήρησης. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ, σε ότι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών.

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Αναλυτικά αναφέρει:

«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια».

Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».

Ακόμη σε διαφορετική ανάρτηση, ο Τραμπ υποστηρίζει πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.