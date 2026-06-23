Πανικός στην Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες (βίντεο)

Τον πανικό σκόρπισε ένας ταύρος στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, ο οποίος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς, πολλοί από τους οποίους τραυματίστηκαν.

Τα πλάνα σοκάρουν, καθώς ο ταύρος χτυπάει δύο περαστικούς με δύναμη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν στον αέρα. Λίγο μετά επιτίθεται σε ένα ακόμη άτομο και το ρίχνει στο έδαφος.

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Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αστυνομικοί απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή, καθώς ο ταύρος ήταν εξαγριωμένος.

Συμφωνα με δημοσιεύματα ο ταύρος τελικά θανατώθηκε δύο ώρες αφού είχε δραπετεύσει.