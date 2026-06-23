Πανικός στην Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες (βίντεο)
Το ζώο αιχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε
Τον πανικό σκόρπισε ένας ταύρος στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, ο οποίος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς, πολλοί από τους οποίους τραυματίστηκαν.
Τα πλάνα σοκάρουν, καθώς ο ταύρος χτυπάει δύο περαστικούς με δύναμη, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν στον αέρα. Λίγο μετά επιτίθεται σε ένα ακόμη άτομο και το ρίχνει στο έδαφος.
🔥 湖南長沙一頭黃牛衝上街頭，狂撞3人！
6月21日凌晨，湖南長沙街頭發生黃牛撞人事件，一頭待宰的黃牛逃出牛肉市場，在街道上瘋狂撞人，接連有3名路人被撞飛，當地出動大批特警抓牛。… pic.twitter.com/DjQTaU8MkB— 海外爆料 (@zhihui999) June 21, 2026
Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αστυνομικοί απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή, καθώς ο ταύρος ήταν εξαγριωμένος.
Συμφωνα με δημοσιεύματα ο ταύρος τελικά θανατώθηκε δύο ώρες αφού είχε δραπετεύσει.
πηγή στην Google
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