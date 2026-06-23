Τι είναι ο “ωμέγα εμποδιστής” που φέρνει καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία και Γερμανία (βίντεο)

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει πραγματικά λυγίσει πολίτες και υποδομές καθώς θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών παρατηρούνται στην Γαλλία, την Γερμανία και την Βρετανία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στην ατμοσφαιρική διάταξη που λέγεται “ωμέγα εμποδιστής” που μεταφέρει θερμές μάζες από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το χειρότερο στην συγκεκριμένη διάταξη είναι το γεγονός πως λόγω του φαινομένου αυτές οι καυτές αέριες μάζες λιμνάζουν πάνω από την Δυτική Ευρώπη.

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Στην Γαλλία η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο σχολείων και στην ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων, ενώ οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα, από θερμοπληξία ή πνιγμούς.

Παράλληλα, στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί, επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των νεκρών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος. Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM June 21, 2026

Διεκόπη η λειτουργία πυρηνικού σταθμού στην Γαλλία

Την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα προληπτικά εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28°C. Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28°C μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

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Τι είναι ο “ωμέγα εμποδιστής”

Το φαινόμενο δημιουργεί έναν ισχυρό «θερμικό θόλο», ο οποίος παγιδεύει τη ζέστη πάνω από τις πληγείσες περιοχές και δεν επιτρέπει την ανανέωση των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά ημέρα με την ημέρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καθιστά ολοένα και συχνότερα τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

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Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τόσο τα ακραία κύματα ζέστης όσο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους.

Authorities in Spain urge people to minimise outdoor activities, as the country witnesses scorching heat. Jaime Velazquez has more from Madrid pic.twitter.com/fo9AgNcF5H ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Κλείνουν σχολεία στην Βρετανία

Σχολεία θα μείνουν κλειστά ως επί το πλείστον σήμερα στην Αγγλία, και άλλα θα παραμείνουν κλειστά ως την Πέμπτη το βράδυ για την προστασία των παιδιών από τη ζέστη, καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τρεις ημέρες.

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο –35,6 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1976 και το 1957—μπορεί να καταρριφθεί ήδη από σήμερα, καθώς στη νότια Αγγλία αναμένεται θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου.

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People swelter in heatwave in southern Spanish city of Cordoba as mecury touches 40 deg C. pic.twitter.com/jz4GhN5bM0— News Arena India (@NewsArenaIndia) June 23, 2026

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο Πέμπτη κόκκινο συναγερμό για εξαιρετικά σπάνιο καύσωνα, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Λονδίνου και του Μπέρμινγχαμ. The UK is under a heat dome with a chance temperatures could break the all-time record of 40.3C, set in 2022, later this week.



Sky's meteorologist, Kirsty McCabe explains why this heatwave will feel that little bit hotter. And three tips to keep cool pic.twitter.com/Y4ivTkAsP8— Sky News (@SkyNews) June 23, 2026

Συναγερμός και στην Πορτογαλία

Περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν», ενώ αλλού, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο, ανακοίνωσε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA. Τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι σήμερα, διευκρίνισε η Meteo Portugal.

Φόβοι για θερμοκρασίες ρεκόρ στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι «οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ» στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Οι γαλλικές και βελγικές αρχές ματαίωσαν ή μείωσαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες λόγω των φόβων για βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν συμφόρηση και καθυστερήσεις.