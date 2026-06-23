Επιμένει το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ: “Δική μας η διαχείριση” – Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε χθες Δευτέρα τη θέση ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ», επέμεινε.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στην Ελβετία στην πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Κατά την άποψή μου, το ταξίδι αυτό επέτρεψε να σημειωθούν καλές επιτυχίες, ιδίως όσον αφορά τις συνομιλίες για το στενό, για τον Λίβανο, για το πετρέλαιο, για την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων, που είναι μια από τις προόδους που κάναμε. Βεβαίως, θεωρούμε ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή αυτής της δουλειάς και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Έκρινε ακόμη ότι το Ισραήλ «εναντιώνεται σθεναρά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, που θεωρεί απειλή για την ίδια την ύπαρξή του και επιδιώκει να σαμποτάρει».

Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου

Ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και με έναρξη που αναμένεται την Τρίτη, θα περιλαμβάνει τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές διαβουλεύσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει την προώθηση μιας «ολοκληρωμένης συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας», σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο εύθραυστης εκεχειρίας στον Λίβανο, όπου οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις από τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ απειλούν να υπονομεύσουν τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Τηλεφωνική επικοινωνία Βανς – Αούν

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες Δευτέρα.

Έπειτα από την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να δημιουργηθεί «κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση των χωρών που μεσολαβούν, του Πακιστάν και του Κατάρ.

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Ο κ. Αούν δέχτηκε ως προς το ζήτημα αυτό «τηλεφωνική κλήση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του ανώτερου συμβούλου της αμερικανικής προεδρίας Τζάρεντ Κούσνερ και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι», γνωστοποίησε η προεδρία του Λιβάνου.

Η συνομιλία αφορούσε «την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σχηματισμού κλιμακίου για τον συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε η ίδια πηγή.

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Αυτό το κλιμάκιο θα αποτελέσει «την πρώτη αληθινή δοκιμασία», σχολίασε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Από την πλευρά του ο κ. Βανς διαβεβαίωσε χθες ότι ο «μηχανισμός» αυτός σκοπό έχει να εγγυηθεί πως «καθετί που γίνεται δεν θα εκτραχύνεται σε ευρύτερη κλιμάκωση».