Σκωτία: Πέντε χρόνια κάθειρξης στον πρώην σύζυγο της πρώην πρωθυπουργού Νίκολα Στέρτζον για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP

Ο Πίτερ Μιούρελ, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη περισσότερο των πέντε ετών, αφού δήλωσε ένοχος ότι καταχράστηκε περισσότερα από 400.000 λίρες από τα κεφάλαια του αυτονομιστικού Εθνικού Κόμματος (SNP) για να αγοράσει είδη όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτο και είδη πολυτελείας.

Ο 61χρονος Μιούρελ διετέλεσε γενικός διευθυντής του SNP μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2023. Συνελήφθη τον επόμενο μήνα και το 2024 του ασκήθηκε δίωξη, έπειτα από μακρά έρευνα της αστυνομίας για τα οικονομικά του κόμματος.

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Η έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Στέρτζον από τη θέση της «Πρώτης Υπουργού», τον Φεβρουάριο του 2023. Η ίδια η Στέρτζον συνελήφθη τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης και ανακρίθηκε, δήλωσε αθώα και δεν της ασκήθηκε δίωξη για κανένα αδίκημα.

Ο Μιούρελ δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα στο δικαστήριο για υπεξαίρεση 400.310 λιρών από το SNP μεταξύ 2010 και 2023, ποσόν που χρησιμοποίησε για να αγοράσει πολλά οχήματα, καθώς και είδη από μάρκες πολυτελείας όπως η Estee Lauder και το Harrods.

Καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη πέντε ετών και τριών μηνών από το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

«Οι πράξεις σας περιελάμβαναν σημαντική παραβίαση της εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό του οποίου ηγηθήκατε και προς μεμονωμένα μέλη και δωρητές», του είπε προς τον Μιούρελ ο δικαστής Άντριου Γιανγκ. «Αυτό ήταν ένα υπολογισμένο έγκλημα ανεντιμότητας. Επιτρέψτε μου να σας ξεκαθαρίσω ότι ένας παράγοντας στην ποινή που επιβάλλω σήμερα θα είναι να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για τυχόν ανώτερους αξιωματούχους σε άλλους μεγάλους οργανισμούς που θα μπορούσαν να μπουν σε πειρασμό να καταχραστούν τη θέση τους με τον τρόπο που το κάνατε εσείς», συμπλήρωσε ο δικαστής.

Η Στέρτζον ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι χώρισε από τον Μιούρελ ενώ προηγουμένως παραιτήθηκε και από τη βουλευτική έδρα της, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική καριέρα 30 ετών.

Μετά την καταδίκη του Μιούρελ σε ανάρτησή της η Στέρτζον δήλωσε «θυμωμένη, πληγωμένη, θλιμμένη και πολύ προβληματισμένη από τις συνέπειες των πράξεων του πρώην συζύγου της στην οικογένειά τους, τους φίλους τους και το SNP».«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ούτε την παραμικρή υπόνοια ότι χρησιμοποιούσε πόρους του SNP για προσωπικούς σκοπούς», είχε πει.