Νέα απειλή Τραμπ στα μέλη του ΝΑΤΟ: “Δεν θα βοηθήσω αν το ζητήσουν – Ήταν ηλίθιο που είπαν ‘όχι’ με το Ιράν”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα 22/6 τα κράτη μέλη του NATO ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτή επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν ‘όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε’», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.

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«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε ειδικά στην Ιταλία και στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Γερμανία και ο Στάρμερ επίσης φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ή διαφωνίες για την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Επίσης, αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην αρχή της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενόψει της επόμενης συνόδου των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο, στην οποία θα συμμετέχει και ο Ντόναλντ Τραμπ.