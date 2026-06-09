Τραμπ: Αποδοκιμάστηκε στο Madison Square Garden στον τρίτο τελικό του NBA (βίντεο)
Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου
Δέκτης έντονων αποδοκιμασιών και απρεπών σχολίων έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden για τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς.
Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, και κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων.
Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z— Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026
Μάλιστα, οι αποδοκιμασίες που ακολούθησαν ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.
"USA! USA! USA!"
Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK— Fox News (@FoxNews) June 9, 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και συνεργάτες του αλλά και μέλη της οικογένειάς του.
During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7— The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026
Στο πλευρό του βρέθηκαν ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ -για τον οποίο έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις στην Αλβανία για το τουριστικό σχέδιό του- και η εγγονή του του Κάι Τραμπ.
Τον αγώνα παρακολούθησαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.
Προσκεκλημένος του προέδρου των Knicks Τζέιμς Ντόλαν, ο Τραμπ στάθηκε όρθιος στο θεωρείο των επισήμων στο γήπεδο Madison Square Garden, χαμογελώντας καθώς το πλήθος τον αποδοκίμαζε όταν εμφανίσθηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου στη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.
«Πιστεύω πως ήταν θαυμάσια», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. «Εννοείτε, όταν με είχαν στην κάμερα; Πιστεύω πως ήταν πολύ καλά».
Το επεισόδιο σηματοδότησε το τελευταίο κεφάλαιο στην περίπλοκη σχέση του Τραμπ με τη γενέτειρά του, όπου εξοργισμένοι φίλαθλοι περίμεναν σε τεράστιες ουρές στα πεζοδρόμια γύρω από το γήπεδο στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς είχαν ληφθεί εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας εξαιτίας της προεδρικής επίσκεψης, τα οποία καθυστερούσαν την είσοδο των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.
«Εύχομαι να μην ήταν εδώ. Δεν είναι πραγματικός φίλαθλος και κάνει απλώς την κατάσταση αφόρητη», είπε ο Έρολ Ισμαήλ, κάτοικος του Μπρούκλιν και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ευεξίας και άθλησης, ο οποίος έκανε ώρες για να μπει στο χώρο. «Περιμέναμε μια ζωή γι’ αυτό κι εκείνος κάνει πρωταγωνιστή τον εαυτό του, όπως κάνει με όλα».
Το ποσοστό δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στα πιο χαμηλά επίπεδα που είχε βρεθεί ποτέ κατά την πολιτική σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα, με περίπου 35% των ερωτηθέντων να λένε ότι εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις