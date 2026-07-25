Ρουμανία: Συναγερμός για 2o drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο – Το κατέρριψε F-16

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε για ακόμη μία φορά περιοχή της Ρουμανίας μετά από νέα παραβίαση από drone, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες.

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής της αεροπορίας απογειώθηκε για να αναχαιτίσει και να καταρρίψει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

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Η ανακοίνωση:

«Δεύτερο drone καταρρίφθηκε από μαχητικό F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 08:22, τα συστήματα επιτήρησης ραντάρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισαν νέα μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ένα drone που επιχειρούσε στην παραμεθόρια περιοχή με την Ουκρανία.

A doua dronă doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române



Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08.22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, a unei drone care evolua… pic.twitter.com/WkJREKNMuH— MApN (@MApNRomania) July 25, 2026

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εκτελούσαν υπηρεσία μάχης στο πλαίσιο της αποστολής Air Policing, αναχαίτισαν τον εναέριο στόχο και εφάρμοσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και εξουδετέρωσής του».