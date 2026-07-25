Ρουμανία: Συναγερμός για 2o drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο – Το κατέρριψε F-16
Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε για ακόμη μία φορά περιοχή της Ρουμανίας μετά από νέα παραβίαση από drone, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες.
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής της αεροπορίας απογειώθηκε για να αναχαιτίσει και να καταρρίψει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.
Η ανακοίνωση:
«Δεύτερο drone καταρρίφθηκε από μαχητικό F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 08:22, τα συστήματα επιτήρησης ραντάρ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισαν νέα μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ένα drone που επιχειρούσε στην παραμεθόρια περιοχή με την Ουκρανία.
Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία εκτελούσαν υπηρεσία μάχης στο πλαίσιο της αποστολής Air Policing, αναχαίτισαν τον εναέριο στόχο και εφάρμοσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και εξουδετέρωσής του».
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