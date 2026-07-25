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Φωτιά στη Κινέτα: Επιχειρεί ένα ελικόπτερο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής

Φωτιά στη Κινέτα: Επιχειρεί ένα ελικόπτερο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά στην Κινέτα Αττικής έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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