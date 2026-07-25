Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: 200.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Ενώθηκαν δύο μέτωπα κοντά στην Μαδρίτη

Σε πύρινο εφιάλτη εξελίσσονται τα μέτωπα φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία καθώς πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες.

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Μαδρίτη καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μέτωπο κοντά στην πρωτεύουσα. Ένα σενάριο που απεύχονταν οι πυροσβεστικές αρχές όμως η αλήθεια είναι ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στις περιοχές που επελαύνει το πύρινο μέτωπο ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

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Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν. Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε και η επιβεβαίωση της NASA ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το συγκρότημα Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), έναν από τους τρεις σταθμούς του δικτύου Deep Space Network, μέσω του οποίου διατηρείται η επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών, οι οποίες θα εκτιμηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αποστέλλοντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία.

Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Μαδρίτης με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

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Γαλλία: Εκκενώνονται προάστια στο Μπορντό

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό καθώς οι πυρκαγιές που μαίνονται γύρω από περιοχές της πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κωπάσουν.

Η Σόφι Μπρόκας, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης της Λα Νουβέλ Ακιτέν και της Ζιρόντ, η οποία καλύπτει την περιοχή του Μπορντό, δήλωσε ότι τα προάστια Λε Αϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ εκκενώνονται. Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά θέρετρα διακοπών στην ακτή του Ατλαντικού.

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Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», έγραψε σήμερα ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X.

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Ο στρατός έχει επίσης επιστρατευτεί για να βοηθήσει. Βόρεια του Μπορντό, ο καπνός που προέρχονταν από τις πυρκαγιές ήταν ορατός και αισθητός στην περιοχή του Λε Αϊγιάν, της Ιζίν και του Μερινιάκ όπου οι τοπικές αρχές συμβούλεψαν τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

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Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.

Μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.