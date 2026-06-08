Τραμπ: Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να σταματήσει μια ευρύτερη επιχείρηση εναντίον του Ιράν σήμερα το απόγευμα μετά από άμεση παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο, το Ισραήλ προετοίμαζε μια μεγάλη επίθεση αργά το απόγευμα, η οποία είχε εγκριθεί από τον Νετανιάχου, αλλά ο πρωθυπουργός τελικά την μπλόκαρε αφού ο Τραμπ τον παρότρυνε να αποκλιμακώσει την ένταση.

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Η έκθεση περιγράφει αρκετές επικοινωνίες μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσινγκτον που οδήγησαν στην σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία.

Μετά τα αντίποινα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό χθες το απόγευμα, η Ουάσινγκτον μετέφερε μήνυμα στο Ισραήλ ότι ήταν δυσαρεστημένη με τα πλήγματα, στο οποίο το Ισραήλ απάντησε ότι επρόκειτο για ένα μετρημένο πλήγμα που δεν μπορούσε να αποφευχθεί δεδομένων των επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη της Χεζμπολάχ χθες το βράδυ, ο Νετανιάχου είχε μια τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, κατά την οποία ο πρόεδρος προέτρεψε κατά της κλιμάκωσης, λέγοντάς του να μην απαντήσει στις επιθέσεις, με τον Νετανιάχου να φέρεται να απάντησε: «Οι Ιρανοί παραβίασαν την κυριαρχία μας. Πρέπει να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή».

Ο Τραμπ απάντησε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα έδινε στο Ισραήλ «πράσινο φως», προσθέτοντας παράλληλα ότι ο Νετανιάχου έχει «τους δικούς του υπολογισμούς», σύμφωνα με το δίκτυο.

Ορισμένοι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Channel 12 ότι ο Τραμπ αποχώρησε από τη συζήτηση πιστεύοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ κατάλαβε από τα σχόλια του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκόπευε να προχωρήσει.

Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης συνομιλίας με τον Τραμπ σήμερα, ο Νετανιάχου δικαιολόγησε την επιλογή να πλήξει την Τεχεράνη, λέγοντας στον πρόεδρο ότι το Ισραήλ «γνώριζε ότι ένα χτύπημα στο Ιράν δεν θα οδηγούσε σε [πλήρη] πόλεμο», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δεν είναι σαφές από το δημοσίευμα πώς ο Νετανιάχου διατύπωσε αυτό το επιχείρημα, ενώ είχε σχεδιάσει επίσης τη μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν που ακυρώθηκε.

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Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξανά σήμερα το πρωί, και τους δύο γύρους επιθέσεων του Ιράν σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη προσέγγισε την κυβέρνηση Τραμπ και δήλωσε ότι ήταν έτοιμη για κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το δίκτυο.

Περίπου την ίδια εποχή, βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονες συζητήσεις στο αρχηγείο του IDF Kirya στο Τελ Αβίβ σχετικά με μια μεγάλη επιχείρηση που το Ισραήλ ήλπιζε να πραγματοποιήσει αργότερα το ίδιο απόγευμα, συνεχίζει η έκθεση.

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Γύρω στις 4:30 μ.μ., ο Νετανιάχου φέρεται να ενέκρινε την επιχείρηση λίγο πριν ο Τραμπ τον καλέσει και του δώσει οδηγίες να σταματήσει τυχόν περαιτέρω επιθέσεις, ώστε η Ουάσινγκτον να μπορέσει να επιδιώξει μια συμφωνία με το Ιράν.

Ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν τη συνομιλία των ηγετών στο Channel 12 ως μια συνομιλία που χαρακτηρίστηκε από αμοιβαία κατανόηση, ενώ άλλες πηγές λένε ότι ήταν ουσιαστικά μια οδηγία από τον πρόεδρο. Σε κάθε περίπτωση, ο Νετανιάχου προφανώς συμφώνησε να σταματήσει τα πυρά και διέταξε τον τερματισμό της επιχείρησης, οδηγώντας σε «σημαντική σύγχυση» εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης, καθώς τα αεροσκάφη ήταν ήδη έτοιμα για απογείωση.

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Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απαντά άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της έκθεσης.