Εκτεταμένες καταστροφές από τη φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον – Έρευνα για τα αίτια (Εικόνες)

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 12/7 στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Το παλιό κτίριο, μέσα σε λίγη ώρα, τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον ουρανό της Αττικής να καλύπτεται από πυκνούς, μαύρους καπνούς, ενώ εστάλη και μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

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Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά κατάφεραν τα ξημερώματα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Από τη μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, η οροφή κατέρρευσε, ωστόσο περιορίστηκε στο εσωτερικό, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε εξωτερικούς χώρους.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών έχει αρχίσει ήδη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων,Ανδρέας Γραμματικογιάννης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς, σημειώνοντας πως υπάρχει συνεχής επιφυλακή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ, από τον Απρίλιο το κτίριο είχε μείνει χωρίς ενεργή σύμβαση εκμετάλλευσης.

Όπως ανέφερε, μέχρι τότε υπήρχε μια 20ετής μίσθωση με εταιρεία που αξιοποιούσε το ακίνητο και, όπως εκτιμάται, είχε παράλληλα την ευθύνη της συντήρησης και της φύλαξής του.

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«Από τον Απρίλιο και μετά κάτι τέτοιο δεν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχε επαρκής ασφάλεια και φύλαξη, καθώς και αν υπήρχε δυνατότητα εισόδου στο κτίριο από άτομα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παρείχαν συνδρομή εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.