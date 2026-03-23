Τραγωδία στη Μινεσότα: Νεκρή 37χρονη δημοσιογράφος και τα τρία παιδιά της σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

Τραγικό θάνατο βρήκε η 37χρονη δημοσιογράφος Τζέσι Πιρς και τα τρία παιδιά της, καθώς κάηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Μαρτίου στο σπίτι τους στο Γουάιτ Μπερ Λέικ της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε το NHL (National Hockey League).

Στο σημείο εντοπίστηκε νεκρός και ο σκύλος της οικογένειας, με τα αίτια της φωτιάς να διερευνώνται από τις αρχές.

We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace 💔. pic.twitter.com/H8L8Wgu6l4— Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2026

Γειτόνισσα περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατούσε όταν έφτασαν οι αρχές, δηλώνοντας ότι η φωτιά είχε εξαπλωθεί γρήγορα μέσα στο σπίτι.

«Κοιμόμασταν. Μέχρι να μας ξυπνήσει η αστυνομία, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος καπνού», ανέφερε η Τζούλι Άντριους στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Το μήνυμα του NHL

Σε ανακοίνωσή του, το NHL εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της δημοσιογράφου και των παιδιών της.

«Ολόκληρη η οικογένεια του National Hockey League εκφράζει τις προσευχές και τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Πιρς για την απώλεια της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της. Η Τζέσι αγαπούσε το άθλημά μας και υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μία δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Τζέσι Πιρς κάλυπτε για δέκα χρόνια την ομάδα Minnesota Wild για το NHL.com, ενώ είχε εργαστεί και για την ίδια την ομάδα, καθώς και για το The Athletic. Ήταν επίσης συμπαρουσιάστρια του podcast Bardown Beauties.

Cup and cone opening day 3/20/26 pic.twitter.com/N8AYJVjH5J March 20, 2026

Απόφοιτος του Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, είχε συνεργαστεί επίσης με τα USA Hockey, Minnesota Hockey Journal και Massachusetts Hockey, μεταξύ άλλων δημοσιογραφικών μέσων.

Μία ημέρα πριν από την τραγωδία, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα social media από επίσκεψη με τα παιδιά της σε παγωτατζίδικο στο Γουάιτ Μπερ Λέικ.