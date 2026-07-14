Βασίλης Μπακόπουλος για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του: “Ήταν θέμα ζωής και θανάτου – Ήταν επώδυνο ψυχολογικά”

Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε σε μικρή ηλικία μίλησε ο γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Μπακόπουλος, που τον ανάγκασε να σταματήσει τον αθλητισμό.

Ο αθλητικογράφος, σε συνέντευξη στην εκπομπή «EQ», αποκάλυψε πως ταλαιπωρήθηκε από ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στην ηλικία των 17 ετών. Χρειάστηκε, όπως είπε, να νοσηλευτεί για ένα διάστημα.

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Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον έκανε να αλλάξει την κοσμοθεωρία του. Ήταν πολύ καλός παίκτης και το μεγάλο του όνειρο ήταν να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο. Λόγω της καρδιάς του, αναγκάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης οριστικά και αποφάσισε να στραφεί στη δημοσιογραφία.

«Σκέφτηκα να κάνω καριέρα ποδοσφαιριστή και δεν είναι το τετριμμένο αυτό που λένε ότι ένας τραυματισμός μου το στέρησε και λοιπά. Δύσκολα κάποιος να αδικηθεί από κάτι. Πιο πολύ αδικούμε τον εαυτό μας όταν δεν δουλεύουμε, όταν δεν κάνουμε διάφορα πράγματα», είπε αρχικά ο Βασίλης Μπακόπουλος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι όμως πως είχα ένα θέμα υγείας. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί εκτός πλατό και με το φίλο μου σίγουρα που μίλησες, θα στο έχει πει αυτό. Ε, ένα θέμα υγείας που είχε σχέση με την καρδιά μου. Και είχα μείνει για αρκετό καιρό εκτός δράσης αγωνιστικής, γιατί δεν γινόταν να παίξω. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου που λένε. Ναι, ήτανε επώδυνο, γιατί ήταν και σε μια ηλικία πολύ τρυφερή. Δηλαδή, όταν σου λένε στα 16, στα 17 σου ότι σταματάς να παίζεις, ήταν λιγάκι άσχημο.

Στο Ιπποκράτειο θυμάμαι τον εαυτό μου για ένα μήνα να μένω και να κλωτσάω ό,τι βρίσκω μπροστά μου, έπιπλα… Γιατί αυτό που ένιωθα ήταν πολύ επώδυνο, όπως καταλαβαίνεις, ψυχολογικά. Αλλά σου είπα ότι σε βοηθάει και το περιβάλλον σου πολλές φορές, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι γύρω σου αυτό το πρόβλημα.

Με βοήθησε η μητέρα μου σίγουρα, ο πατέρας μου σίγουρα τότε, πάρα πολύ, η αδερφή μου. Ήταν άνθρωποι που ήταν συνεχώς δίπλα μου και εννοείται οι φίλοι μου, οι πολύ καλοί μου φίλοι που είναι ακόμα και τώρα φίλοι μου. Ε, εννοείται στάθηκαν τότε τόσο κοντά ώστε να σου δείξουν ότι “εντάξει φίλε, υπάρχει κι άλλο αυτό, κοίτα γύρω σου τι γίνεται, προχώρα, αντιμετώπισέ το, σήκω στα πόδια σου πάλι και μετά ίσως να βγει και κάτι καλύτερο από αυτό”».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Μπακόπουλος είπε: «Κοίτα, τότε όταν συνέβη, τώρα ακούγεται πολύ ψύχραιμο από μέρους μου και η κουβέντα που κάνουμε είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει 30 και… Ε, όταν συνέβη αυτό δεν ήμουν ψύχραιμος».