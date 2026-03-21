Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Λαμία – Απεγκλωβίστηκαν γυναίκα και δύο παιδιά (βίντεο)

Πυρκαγιά σε κτίριο απέναντι στον πρώην ΟΑΕΔ στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, 21 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε παρανάλωμα του πυρός η στέγη εγκλωβίζοντας άτομα μέσα σε αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αστυνομία και ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο και έγιναν απεγκλωβισμοί ατόμων, μεταξύ αυτών μιας γυναίκας με τα δυο παιδιά της.

Δείτε βίντεο:



