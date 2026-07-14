Μαρινάκης για Αξαρλιάν: “Να μην επιτρέψουμε, ως κοινωνία, ποτέ ξανά στο σκοτάδι να επιστρέψει”

«Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία, στην πιο δειλή και σκοτεινή της μορφή, προσπάθησε να επιβάλει τον φόβο και να φιμώσει την ελευθερία. Θύμα αυτής της τυφλής και αποτρόπαιης βίας ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν, τη μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνει ότι η ιστορία του Θάνου μας υπενθυμίζει πως δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» θύματα. «Υπάρχει μόνο η απόλυτη καταδίκη του εγκλήματος. Το αίμα του είναι το ανεξίτηλο μελάνι με το οποίο γράφτηκε η απόφαση να μην επιτρέψουμε, ως κοινωνία, ποτέ ξανά στο σκοτάδι να επιστρέψει» τονίζει.