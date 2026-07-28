Ο Τραμπ βλέπει “πιθανότητες” για συμφωνία με το Ιράν – Διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον, την τρίτη ημέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δυο κρατών.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προτού αναφερθεί στο Μίσιγκαν (βόρεια) σε πιθανή προσεχή συνεννόηση.

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«Αυτή τη στιγμή, μας μιλούν για το κλείσιμο συμφωνίας», υποστήριξε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στην άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «αυτή τη στιγμή» το Ιράν δεν διεξάγει «καμιά διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

Εναλλάσσοντας όπως συνηθίζει καυτό και παγωμένο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ταυτόχρονα να διατάξει να ξαναρχίσει να βομβαρδίζεται το Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για την ενδεχόμενη έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ανέδειξαν διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Έπειτα από 15 ημέρες ανταλλαγών πληγμάτων, τα οποία έκαναν κομμάτια την καταρχήν συμφωνία –το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ»–, κείμενο που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου κι υποτίθεται πως θα οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου, οι εχθροπραξίες ανεστάλησαν το Σάββατο.

Νέες εντάσεις στο βόρειο Ιράκ

Η ένταση επεκτάθηκε και στο βόρειο Ιράκ, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στο Ερμπίλ. IRAN STRIKES ERBIL: Iranian drones have targeted the headquarters of Kurdish opposition parties in Erbil, the capital of Iraq’s Kurdistan Region. pic.twitter.com/vtWvYvdwC8 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 27, 2026 Footage has emerged of US forces reportedly shooting down an Iranian attack drone over the northern Iraqi city of Erbil tonight.



Writer: Lynnpic.twitter.com/djdABkALsQ— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Οι επιθέσεις στις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ δύο drones συνετρίβησαν κοντά στους στόχους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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🇮🇶⚔️🐷🇮🇱

-Un deuxième drone abattu au-dessus de l'Irak, des preuves suggèrent qu'il était 🇮🇱 (Vidéo)



(Rapport d’un analyste)



🚨Un drone non identifié s'est écrasé dans la province irakienne occidentale d'al-Anbar tard le 27 juillet ..



🧵 pic.twitter.com/9EfH24CfG1 — Lilou Atila (@AttalahLinda) July 27, 2026

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για παρουσία περισσότερων από δέκα αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων συστημάτων πάνω από το Ερμπίλ, σε μια πιθανή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή ιρακινές αρχές.

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Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ του δυτικού Ιράκ. Το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB δημοσίευσε εικόνες που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν το drone να έχει συντριβεί και να φλέγεται σε κατοικημένη περιοχή.

Επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor

Νέα ένδειξη της διεύρυνσης της κρίσης αποτέλεσαν οι αναφορές για επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor, το μεγαλύτερο στο βόρειο Ιράκ.

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Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, η εγκατάσταση στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ, δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Το κοίτασμα αποτελεί βασική πηγή τροφοδοσίας για την ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, ενώ η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε περίπου την ίδια ώρα με τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν στο Ερμπίλ.

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει τις επιθέσεις με drones

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαπέλυσαν ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ.

Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν ως στόχο περιοχές κοντά στο Ριάντ, αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία της χώρας, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του Κόλπου.

Το Ριάντ εξέφρασε την καταδίκη του για τις ενέργειες αυτές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της περιφερειακής σταθερότητας και των κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων.