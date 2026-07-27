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Ουκρανία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022

Ουκρανία: Τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
EPA
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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

   Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram για επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές τοποθεσίες. Σημείωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μια γυναίκα βρήκε τον θάνατο στην περιοχή Σινελνίκοβε, κι ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

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   Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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