Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις

Τι αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας

Τουρκία: Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ