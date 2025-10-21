Τουρκία: 50χρονη Ιταλίδα χάνει τη ζωή της μετά από λιποαναρρόφηση

Στη Τουρκία πήγε μία 50χρονη Ιταλίδα επιχειρηματίας, η Μιλένα Μαντσίνι, για να κάνει μία κλασική επέμβαση λιποαναρρόφησης, ωστόσο η διαδικασία δεν πήγε όπως θα περίμενε.

Μετά από 20 ημέρες η γυναίκα πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Η επιχειρηματίας από την Ιταλία είχε νοσηλευτεί μετά από ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της λιποαναρρόφησης στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από ιατρικές πηγές, φέρεται να υπέστη τραυματισμό στο στομάχι κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Σημειώνεται ότι η 50χρονη ήταν μεσίτρια ακινήτων και κόρη του βιομηχάνου Αλβάρο Μαντσίνο, ενός από τους ιδρυτές και διευθυντές της Indexa SpA, εταιρείας που ειδικεύεται στη βιομηχανική συντήρηση και υπηρεσίες.

Το ιταλικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει ότι ήταν από τις 18 Σεπτεμβρίου σε επαφή με την οικογένεια της, παρέχοντας βοήθεια και παρακολουθώντας την κατάσταση.

Στις 7 Οκτωβρίου ήταν η τελευταία ενημέρωση, όταν οι συγγενείς ανέφεραν βελτίωση της κλινικής κατάστασης.

İtalyan basınına göre, İstanbul'da liposuction yaptırdığı sırada fenalaşarak 20 gün yoğun bakımda kalan Milena Mancini (50) adlı kadın hayatını kaybetti. pic.twitter.com/On261OLHIR

Η διπλωματική αρχή μετά την είδηση του θανάτου ζήτησε διευκρινίσεις από το νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τις αιτίες της ξαφνικής επιδείνωσης.