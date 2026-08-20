Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 51 νεκροί από ναυάγιο – «Βυθίστηκε ένα λεπτό μετά τον απόπλου»

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο πλοιαρίου στην πολιτεία Σοκότο, στη βορειοδυτική Νιγηρία, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη και τον απολογισμό να υπάρχει φόβος ότι θα αυξηθεί περαιτέρω.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχαν ήδη ταφεί 46 θύματα, ενώ ακόμη πέντε σοροί περισυνελέγησαν από το ποτάμι.

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«Η κατάσταση είναι σοβαρή. Έχουμε θάψει ήδη 46 σορούς και άλλες πέντε μόλις περισυνελέγησαν από το ποτάμι», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Μούσα, πρώην δημοτικός σύμβουλος του χωριού Γκόρο, στην περιοχή Γκορόνιο.

«Βυθίστηκε μόλις ένα λεπτό μετά τον απόπλου»

Οι πρώτες μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ποτάμι.

Σύμφωνα με τον Ιλιάσου Αντάμου, κάτοικο του Γκόρο, το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο και βυθίστηκε σχεδόν αμέσως μετά την αναχώρησή του.

«Το πλοιάριο ήταν αναμφισβήτητα υπερφορτωμένο. Βυθίστηκε μόλις ένα λεπτό μετά τον απόπλου του. Οι άνθρωποι στο ποτάμι παρακολουθούσαν, ανήμποροι, το ναυάγιο», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων συνέχιζε να αυξάνεται καθώς ανασύρονταν περισσότερες σοροί από το νερό.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Ο Νταχίρ Κούρε, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA) στην πολιτεία Σοκότο, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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Τα ναυάγια σε ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνά, με παράγοντες όπως η υπερφόρτωση των σκαφών, η ελλιπής συντήρηση και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας να συνδέονται συχνά με τέτοιου είδους τραγωδίες.

Η πολιτεία Σοκότο είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα κατά την περίοδο των βροχών, η οποία συνήθως διαρκεί από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να καταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στα ποτάμια ακόμη πιο επικίνδυνη.

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Μόλις τον Ιούλιο, δεκάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο ναυάγιο στην πολιτεία Τζιγκάουα, στη βόρεια Νιγηρία.