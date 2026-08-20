Χάρι και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία: Πού θα ζήσουν και τι αλλάζει με τη βασιλική οικογένεια

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως ανοίγει για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς έξι χρόνια μετά τη δραματική αποχώρησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ζευγάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά του.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία και γεννά μια σειρά από ερωτήματα: Πού θα εγκατασταθούν; Γιατί αποφάσισαν να επιστρέψουν τώρα; Τι σημαίνει η απόφαση για τις σχέσεις του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ; Και θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα;

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Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκαλύψει δημόσια τις λεπτομέρειες της μετακόμισης, ωστόσο οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές στη Βρετανία σκιαγραφούν ήδη την επόμενη ημέρα για την οικογένεια των Σάσεξ.

Πού αναμένεται να ζήσουν Χάρι και Μέγκαν

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, αναμένεται να εγκατασταθούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου σε ιδιωτική κατοικία και όχι σε βασιλική ιδιοκτησία.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά την περιοχή του Νορθάμπτον, όπου βρίσκεται το Άλθορπ, η ιστορική ιδιοκτησία της οικογένειας Σπένσερ, από την οποία καταγόταν η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ως πιθανή επιλογή αναφέρεται επίσης το Κοτσγουόλντς, κοντά στην Οξφόρδη, μία περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλής σε γνωστά πρόσωπα.

Η οικογένεια είχε ήδη περάσει χρόνο εκεί τον Ιούλιο, στην πρώτη οικογενειακή παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο, το οποίο δεν έχει κατονομαστεί, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.

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Γιατί αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει μιλήσει επανειλημμένα για την επιθυμία του να υπάρξει συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια, έπειτα από χρόνια έντονων αντιπαραθέσεων.

Ο ειδικός σε θέματα βρετανικής μοναρχίας Εντ Όουενς εκτιμά ότι αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους της επιστροφής. Θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει και ένας περισσότερο προσωπικός παράγοντας: η επιθυμία του ζευγαριού να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Η επιστροφή έρχεται έξι χρόνια μετά το περίφημο «Megxit» του 2020, όταν Χάρι και Μέγκαν εγκατέλειψαν τα καθήκοντα των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ζευγάρι ανέπτυξε σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ η Μέγκαν δημιούργησε τη δική της επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της As Ever.

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Η αναθέρμανση με τον βασιλιά Κάρολο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η σχέση του Χάρι με τον πατέρα του.

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την Κυριακή για την απόφαση του ζευγαριού και, σύμφωνα με το παλάτι, βλέπει θετικά την προοπτική να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του σε προσωπικό επίπεδο.

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Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται να υπάρχει σταδιακή αναθέρμανση των σχέσεων πατέρα και γιου, οι οποίοι είχαν ελάχιστες συναντήσεις από το 2022.

Τον Ιούλιο, ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν υποδεχθεί τον Χάρι και την οικογένειά του, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους είχαν δοκιμαστεί σοβαρά τα προηγούμενα χρόνια.

Το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει ο Ουίλιαμ

Πολύ διαφορετική φαίνεται να παραμένει η κατάσταση ανάμεσα στον Χάρι και τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Οι σχέσεις των δύο αδελφών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ψυχρές, ενώ ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημόσια στην είδηση της επιστροφής.

Ο ειδικός επί βασιλικών θεμάτων Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς εκτιμά ότι το ρήγμα μεταξύ των δύο παραμένει βαθύ και ότι ο Ουίλιαμ είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την κατάσταση.

Έτσι, ενώ η επιστροφή στη Βρετανία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες επαφής με τον Κάρολο, η αποκατάσταση της σχέσης των δύο αδελφών φαίνεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Θα επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα;

Παρά τη μετακόμιση, δεν προβλέπεται αλλαγή στο επίσημο καθεστώς του Χάρι και της Μέγκαν, σύμφωνα με το παλάτι.

Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται επιστροφή στον ρόλο των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.

Ο Χάρι, πάντως, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με φιλανθρωπικές οργανώσεις στη χώρα και συνεχίζει να συμμετέχει σε σχετικές δράσεις.

Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία των Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ, της διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης για τραυματίες και ασθενείς εν ενεργεία στρατιωτικούς και βετεράνους που ο ίδιος ίδρυσε.

Τι θα γίνει με την ασφάλεια της οικογένειας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της επιστροφής αφορά την προστασία του Χάρι, της Μέγκαν και των παιδιών τους.

Μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, έχασαν τη συστηματική αστυνομική προστασία που είχαν προηγουμένως, με τον Χάρι να υποστηρίζει ότι αυτό δημιουργεί κινδύνους για την οικογένειά του.

Κατά τις επισκέψεις του στη Βρετανία κάλυπτε ο ίδιος το κόστος ιδιωτικής ασφάλειας.

Ο ειδικός σε βασιλικά θέματα Ρόμπερτ Χάρντμαν εκτίμησε στο BBC ότι είναι πιθανό ορισμένα από τα ζητήματα ασφαλείας που δυσκόλευαν την επιστροφή της οικογένειας να έχουν πλέον επιλυθεί.

Πώς βλέπουν οι Βρετανοί την επιστροφή τους

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά και την υποδοχή που θα έχουν από τη βρετανική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov που επικαλείται το AFP, θετική γνώμη για τη Μέγκαν έχει το 22% των Βρετανών, ενώ για τον Χάρι το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 33%.

Η επιστροφή τους, επομένως, δεν σηματοδοτεί μόνο μια σημαντική αλλαγή για την ίδια την οικογένεια. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δύσκολη σχέση των Σάσεξ με το παλάτι και τη βρετανική κοινωνία, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.