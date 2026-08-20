Σεισμός 7,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Περού – Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη (20/8) στο Περού, προκαλώντας αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 13:00 τοπική ώρα, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της Κορακόρα, στην επαρχία Παρινακότσας της περιφέρειας Αγιακούτσο.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε από το IGP στα 108 χιλιόμετρα.

Footage from Ayacucho, Peru, following a magnitude 6.8 earthquake. pic.twitter.com/Mf2irJi0oK— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 20, 2026

Στα 6,7 Ρίχτερ υπολόγισε τον σεισμό το USGS

Διαφορετική ήταν η μέτρηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), το οποίο υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,7 βαθμούς και το εστιακό βάθος περίπου στα 66 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νότιου Περού, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

WATCH: Video from Ayacucho, Peru, after a M6.8 earthquake (terremoto) struck, according to the USGS. pic.twitter.com/G6miDWGE6x— Scope Report (@ScopeReport_) August 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης. Η περουβιανή υπηρεσία Υδρογραφίας και Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε επίσης ότι ο σεισμός δεν προκαλεί κίνδυνο τσουνάμι για τις ακτές της χώρας.