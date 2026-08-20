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Σεισμός 7,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Περού – Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νότιο Περού – Στα 108 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος σύμφωνα με το IGP, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Περού – Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού
DEBATER NEWSROOM

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη (20/8) στο Περού, προκαλώντας αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 13:00 τοπική ώρα, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της Κορακόρα, στην επαρχία Παρινακότσας της περιφέρειας Αγιακούτσο.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε από το IGP στα 108 χιλιόμετρα.

Στα 6,7 Ρίχτερ υπολόγισε τον σεισμό το USGS

Διαφορετική ήταν η μέτρηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), το οποίο υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,7 βαθμούς και το εστιακό βάθος περίπου στα 66 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νότιου Περού, ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης. Η περουβιανή υπηρεσία Υδρογραφίας και Ναυσιπλοΐας ανακοίνωσε επίσης ότι ο σεισμός δεν προκαλεί κίνδυνο τσουνάμι για τις ακτές της χώρας.

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