Ιράν: Σκληρή απάντηση στον Τραμπ – «Οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Σε νέα φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώνει δραματικά την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και να προειδοποιεί πλέον με συνέπειες ακόμη και τρίτες χώρες που θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική στήριξη στο Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε την Πέμπτη (20/8) καταδικάζοντας τις νέες οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες χαρακτηρίζει «οικονομική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι πλήττουν πρωτίστως τον απλό ιρανικό λαό.

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Η νέα σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στις διμερείς σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι αμερικανικές απειλές στρέφονται και προς χώρες, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν.

Τραμπ: Οικονομικές συνέπειες σε όποιον δώσει «σωσίβιο» στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν οποιουδήποτε είδους οικονομικό «σωσίβιο» στην Τεχεράνη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη νέα στρατηγική ως μια πρωτοφανή επιχείρηση οικονομικής πίεσης και απομόνωσης του Ιράν.

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον βρίσκονται μεταξύ άλλων οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η Τεχεράνη μπορεί να διατηρεί οικονομικές συναλλαγές και να παρακάμπτει τις κυρώσεις, όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι μεταφορές χρημάτων και εταιρικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για διεθνείς συναλλαγές.

Η Τεχεράνη απαντά: «Οικονομική τρομοκρατία»

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν τους απλούς Ιρανούς και χαρακτηρίζοντας την πολιτική κυρώσεων της Ουάσινγκτον «οικονομική τρομοκρατία».

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Η Τεχεράνη υποστηρίζει ακόμη ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ξεκαθαρίζει ότι η αυξανόμενη οικονομική πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της.

Αραγτσί κατά ΗΠΑ: «Οι αποτυχημένες πολιτικές θα φέρουν νέα ήττα»

Στη νέα αμερικανική στρατηγική απάντησε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ.

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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η νέα οικονομική εκστρατεία αποτελεί προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής θα ενισχύσει την εχθρότητα των Ιρανών απέναντι στις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομική πίεση απειλεί ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία και την κυριαρχία άλλων κρατών.

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Στο επίκεντρο η Κίνα

Η νέα αμερικανική στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη διεθνή σημασία λόγω των οικονομικών σχέσεων του Ιράν με την Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις και κάλεσε το Πεκίνο να συνεργαστεί.

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Η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, γεγονός που την τοποθετεί στο επίκεντρο της προσπάθειας των ΗΠΑ να περιορίσουν τις ενεργειακές και οικονομικές ροές προς την Τεχεράνη.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τη λογική της πίεσης και των κυρώσεων, υποστηρίζοντας την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει αντίδραση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο η νέα αμερικανική στρατηγική να περιορίσει περαιτέρω τις ιρανικές εξαγωγές και να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά.

Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 3%, κινούμενο περίπου στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό WTI.

Σκληρό μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν

Η νέα κλιμάκωση δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αυξήσει δραστικά το οικονομικό κόστος για την Τεχεράνη, επεκτείνοντας παράλληλα την πίεση προς τις χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται μαζί της.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ στην εφαρμογή δευτερογενών κυρώσεων, ιδιαίτερα όταν στο κάδρο βρίσκεται μια οικονομική δύναμη του μεγέθους της Κίνας.

Για την Τεχεράνη, πάντως, το μήνυμα παραμένει ότι οι νέες κυρώσεις δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε υποχώρηση.

Η αντιπαράθεση μεταφέρεται έτσι όλο και περισσότερο στο πεδίο της οικονομίας, του πετρελαίου και των διεθνών εμπορικών σχέσεων, με τις συνέπειες να μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορα των δύο χωρών.