Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία καλεί σε απεργία λόγω των συνεχόμενων εκτροχιασμών τρένων

Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε σήμερα σε εθνική απεργία ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στο οποίο σκοτώθηκαν 42 άνθρωποι και το νέο περιστατικό με εκτροχιασμό τρένου χθες Τρίτη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε χθες κοντά στη Βαρκελόνη στην Καταλονία αφού έπεσε σε τοιχίο υποστήριξης το οποίο είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελόνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανακοίνωσε η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

Τα δύο περιστατικά κοντά στη Βαρκελόνη σημειώθηκαν μόλις δύο ημέρες μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 360 χλμ νότια της Μαδρίτης, το οποίο στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλο τρένο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 42 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif με επιστολή της τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που έχει δει το Reuters.

Στο μεταξύ τα σωστικά συνεργεία που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ προσπαθούν να εισέλθουν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρίσκεται και το καφέ του συρμού, για να ελέγξουν αν υπάρχουν άλλα πτώματα, επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Επίσης στη διάρκεια της νύκτας χρησιμοποίησαν γερανούς για να απομακρύνουν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Iryo.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελόνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες Τρίτη η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.