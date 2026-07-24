Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι – Σε “Red Code” σήμερα 11 περιοχές

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από σήμερα Παρασκευή 24/7, με ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, την ώρα που η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές.

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Τι λένε οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία

Ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας και των παράκτιων τμημάτων της Κεντρικής Μακεδονία να είναι προσεκτικοί.

Ο κ. Καλλιάνος τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από τη σύγκρουση των δροσερότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες μάζες της ατμόσφαιρας.

Όπως είπε, η «σύγκρουση» αυτή θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τη Λαμία και πιο βόρεια.

Ο ίδιος σημείωσε ότι προς το μεσημέρι – απόγευμα θα χτυπήσουν καταιγίδες και μπουρίνια σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ αναμένονται ακόμα και υδροστρόβιλοι, αλλά και χαλάζι.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου υπογράμμισε την παρουσία επικίνδυνων καταιγίδων, ξαφνικών ανέμων και κεραυνών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε και ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς:

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✅Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κατά τόπους ισχυρούς ριπαίους ανέμους, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και την πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

✅ Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, την ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική, καθώς και τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από μπουρίνια και απότομη ενίσχυση των ανέμων.

✅Όσοι έχουν προγραμματίσει για αύριο Παρασκευή το απόγευμα ή για το Σάββατο θαλάσσιες δραστηριότητες, ψάρεμα, εκδρομές ή βόλτες με σκάφη, καλό είναι να τις αναβάλουν. Οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, ιδιαίτερα σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, βορειοανατολικό Αιγαίο και παράκτιες περιοχές που θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες.

✅ Η ασφάλεια προηγείται. Παρακολουθούμε τις επίσημες προειδοποιήσεις και αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις ή παραμονή σε εκτεθειμένες υπαίθριες και θαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

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Σε Red Code 11 περιοχές – Πότε θα εκδηλωθούν φαινόμενα στην Αττική

Χθες Πέμπτη 23/7 συνεδρίασε σήμερα η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, λόγω του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Για σήμερα, Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια.

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β. Σήμερα στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.

γ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, στο Βόρειο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

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Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα 11 περιοχές.

Πρόκειται για την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (μαζί με τις Σποράδες), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη) και Λήμνου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.