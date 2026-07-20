«Δονήθηκε» η Ισπανία στο γκολ του Φεράν Τόρες – Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι

Η έκρηξη χαράς που προκάλεσε το νικητήριο γκολ του Φεράν Τόρες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν έμεινε μόνο στα γήπεδα και τις πλατείες. Οι πανηγυρισμοί ήταν τόσο έντονοι, ώστε καταγράφηκαν ακόμη και από δίκτυα σεισμογράφων σε ολόκληρη την Ισπανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Ισπανίας (IGN), του Γεωλογικού και Χαρτογραφικού Ινστιτούτου της Καταλονίας (ICGC) και του Εκπαιδευτικού Σεισμικού Δικτύου του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών της Βαρκελώνης (GEO3BCN-CSIC), οι δονήσεις που προκάλεσε ο μαζικός πανηγυρισμός των φιλάθλων αποτυπώθηκαν καθαρά στους σταθμούς μέτρησης σε πολλές περιοχές της χώρας.

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Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις χαρακτηριστικές αιχμές στα δεδομένα. Η πρώτη σημειώθηκε τη στιγμή που ο Φεράν Τόρες άνοιξε το σκορ στην παράταση, η δεύτερη όταν ακυρώθηκε λίγο αργότερα δεύτερο προσωπικό του γκολ και η τρίτη –και εντονότερη– αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, όταν η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα γνωστό φαινόμενο, κατά το οποίο η ταυτόχρονη κίνηση και οι πανηγυρισμοί χιλιάδων ανθρώπων δημιουργούν μικρές δονήσεις στο έδαφος, οι οποίες μπορούν να καταγραφούν από ιδιαίτερα ευαίσθητους σεισμογράφους. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και σε προηγούμενους αγώνες της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ, αλλά και στον τελικό του Euro 2024.