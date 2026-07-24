Σύρος: Πώς κατέληξε νεκρή η διασώστρια του ΕΚΑΒ – Τι ισχυρίζεται το ζευγάρι για τον αιματηρό καβγά

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Σύρο από τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, που πέθανε ύστερα από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Για την υπόθεση θρίλερ έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

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Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν μεταξύ άλλων τόσο αν η 42χρονη επιτέθηκε πρώτη στη γυναίκα, καθώς και αν όντως έφερε μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:20 το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο της.

Εκεί, η 42χρονη φέρεται να λογομάχησε αρχικά με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού, για λόγους που δεν έχουν πλήρως ξεκαθαρίσει, και να επιχείρησε να της επιτεθεί.

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρενέβη ο σύζυγός της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας την τραυμάτισε με μαχαίρι στην πλάτη.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες μέχρι στιγμής πληροφορίες, την ακολούθησε. Συνέχισαν να διαπληκτίζονται στον δρόμο, μέχρι που η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη.

Άμεσα την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

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Το ζευγάρι κρατείται στο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, όπου δίνει κατάθεση. Πάντως, οι ισχυρισμοί τους βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πράγματι η 42χρονη έφερε μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 42χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και καταγόταν από τη Σύρο. Εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στην Αττική, αλλά είχε πάρει απόσπαση στη Σύρο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Την ίδια ώρα, το ζευγάρι είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

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Η προανάκριση για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες.