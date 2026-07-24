Ο Τραμπ έβγαλε πάλι το “όπλο” των δασμών: Επιβαρύνσεις έως 12,5% σε 60 χώρες, ανάμεσά τους και η ΕΕ

Μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, εξήντα οικονομίες —συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΕ– μπήκαν με τη σειρά τους στο στόχαστρο νέων τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ σήμερα, με την εκπνοή της ισχύος προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε σε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Από τις 00:01 (ώρα Ουάσιγκτον· 07:01 ώρα Ελλάδας), κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από το 10 ως το 12,5%.

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Παίρνουν τη σκυτάλη από τους τελωνειακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα.

Εκείνοι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί, διάρκειας 150 ημερών, αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), τον Τζέιμισον Γκριρ, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Όσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσιγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα θα δουν να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους. Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιων από τους πιο βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν σαράντα, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τη Νότια Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο. Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες «έρευνες» του USTR.

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Για να εξασφαλίσει πως δεν θα έχουν την ίδια τύχη με αυτούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο USTR βασίστηκε για την επιβολή τους σε νόμο του 1974 με τον οποίο δικαιολογήθηκε η επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα συγκεκριμένων τομέων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία για κατασκευές και τα αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά ή μέρη τους, που δεν αμφισβητούνται από τον κορυφαίο θεσμό της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Πριν από τη νέα ομοβροντία, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% που πλήττουν μέρος των εξαγόμενων προϊόντων της Βραζιλίας την Τετάρτη. Και ο Καναδάς βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος με επιπρόσθετους δασμούς 50%, που θα τεθούν σε ισχύ σ’ έναν μήνα.

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Η Ιαπωνία «λυπάται» για τους νέους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι «λυπάται» για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (…) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.

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Η Αυστραλία χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητους» τους νέους δασμούς των ΗΠΑ

Ο αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

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Η Νέα Ζηλανδία επικρίνει τους «εξαιρετικά απογοητευτικούς» τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ

Και νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον επέκρινε τους «εξαιρετικά απογοητευτικούς» νέους τελωνειακούς δασμούς την επιβολή των οποίων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

Η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας», τόνισε ο κ. Λούξον μέσω X.