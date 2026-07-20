Δείτε LIVE – Λαοθάλασσα στη Μαδρίτη υποδέχεται την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία

Η εθνική Ισπανίας βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, καθώς επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές κόσμου.

Η αποστολή της «Ρόχα» προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπαράχας και ακολουθεί σειρά επίσημων εκδηλώσεων, αρχικά με υποδοχή από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ και τη βασιλική οικογένεια στο Παλάτι της Θαρθουέλα και στη συνέχεια με συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Μέγαρο Μονκλόα.

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Το αποκορύφωμα των εορτασμών αναμένεται το απόγευμα και το βράδυ, όταν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο θα επιβιβαστούν σε ανοιχτό λεωφορείο για τη μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, με τελικό προορισμό την εμβληματική Πλάθα ντε Σιμπέλες, όπου έχει στηθεί μεγάλη γιορτή με χιλιάδες φιλάθλους να περιμένουν την ομάδα. Οι τοπικές Αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς.

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Η Ισπανία επιστρέφει στην πατρίδα της μία ημέρα μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, κατακτώντας το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική.