Το Ισραήλ αγνόησε τον Τραμπ και χτύπησε το Ιράν, βομβάρδισε και πετροχημικό εργοστάσιο – Νέες επιθέσεις της Τεχεράνης

Πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται ξανά τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχειρία του Απριλίου. Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις.

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Είχε προηγηθεί το βράδυ της Κυριακής 7/6 η εκτόξευση σειράς βαλλιστικών πυραύλων προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν γίνει σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Πάντως, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει νωρίτερα από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στους Financial Times, ανέφερε ότι «εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις», προσθέτοντας πως το Ισραήλ θα πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί από τις ΗΠΑ με το Ιράν.

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη από την εκεχειρία του Απριλίου και αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι οι ιρανικές επιθέσεις «δεν βοηθούν» την κατάσταση και ότι έχει καλέσει την Τεχεράνη να «επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνει μια συμφωνία».

To Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

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Εξάλλου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκκενώνεται η ειδική πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, όπου στεγάζονται δεκάδες πετροχημικά συγκροτήματα.

«Πριν από μερικά λεπτά η εταιρεία πετροχημικών Karoon στη Μαχσάχρ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης και επλήγη από βλήματα του σιωνιστή εχθρού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε μέρος των εγκαταστάσεών της», επεσήμανε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

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חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον πετροχημικού εργοστασίου στη Μαχσάχρ, πόλη-λιμάνι στην περιοχή του Κόλπου.

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«Πριν από λίγη ώρα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πολλούς στόχους στο συγκρότημα πετροχημικών της Μαχσάχρ», επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του. 0450Z

Salman Farsi Petrochemical Complex

Mahshahr, Khuzestan Province, #Iran

(Via @IliaHashemicom's TG) pic.twitter.com/TJMrjbDaFN ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 8, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στη Νεβατίμ και την Τολ Νοφ, στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι δύο πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

«Η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς (…) εναντίον πολλών θέσεων ραντάρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές» στο Ιράν, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, και η Τελ Νοφ, στο κεντρικό, είναι δύο μεγάλες βάσεις.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Μέση Ανατολή: Αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν μετά το μπαράζ πυραύλων

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους και υποδομές που δεν σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχίελ Λάιτερ, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago.— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YJC.

Όπως μεταδίδεται, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές και θύματα.

Οι αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη αναλυτική ανακοίνωση, ενώ παραμένει ασαφές αν πρόκειται για πλήγματα, ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ή άλλο περιστατικό.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μαζί με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματικούς, πραγματοποιούν συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης τις τελευταίες ώρες και «καθοδηγούν» τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Συναγερμός στο Ισραήλ – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις αναχαίτισης από την αεράμυνα

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας έχουν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτιση εναέριας απειλής που εντοπίστηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι αμυντικές δυνάμεις επιχειρούν για την εξουδετέρωση των εισερχόμενων στόχων και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι IDF ανακοίνωσαν (σ.σ. στις 07:02 και στις 07:35) ότι εκτοξεύτηκαν άλλες δυο ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. Trails from missile interceptors leading to puffs indicting the successful interception of Iranian ballistic missiles, seen in the sky over Central Israel. pic.twitter.com/F7IT5rvtNN— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν προχώρησε σε εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων σε εκτεταμένες περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας.

Σύμφωνα με το ynet, η ενέργεια αυτή σημειώθηκε ενώ η Τεχεράνη είχε προηγουμένως διατυπώσει απειλές μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού.

Αναχαιτίστηκε πύραυλος από την Υεμένη

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Channel 12 και το YNet News αναφέρουν ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την αναχαίτιση, αλλά δήλωσε ότι οι κάτοικοι μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους.

Το Ιράν αρνείται ότι έριξε «πυρά» εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB επικαλείται έναν στρατιωτικό αξιωματούχο που δήλωσε ότι «το Ιράν δεν έχει ρίξει καμία σφαίρα» στην αεροπορική βάση Al Kharj στη Σαουδική Αραβία. Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι ο αξιωματούχος ανταποκρινόταν σε αναφορές για έκρηξη στην αεροπορική βάση. Η αναφορά ήρθε μετά την έκδοση συναγερμού από την Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία προειδοποιούσε για κίνδυνο.

Το Ιράν απειλεί με κλείσιμο του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μπλοκάρει ακόμη έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλί Βελαγιατί δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε αποκλεισμό του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακή δίοδο ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και τον αραβικό κόσμο.

«Η τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ δεν πρέπει να οδηγήσει τον εχθρό σε λανθασμένους υπολογισμούς», ανέφερε ο Βελαγιατί σε συνέντευξή του στο ιρανικό δορυφορικό δίκτυο Press TV. «Η επιλογή είναι δική σας: σταματήστε αυτή την ανοησία ή μπείτε σε μια ισορροπημένη εξίσωση για την “πειθάρχηση” των δύο Στενών».

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το Ιράν θα μπορούσε να αξιοποιήσει περιφερειακούς συμμάχους, όπως τους Χούθι στην Υεμένη, ώστε να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, εξέλιξη που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στην ενεργειακή ασφάλεια.

Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία

Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά, αλλά υπό νέους όρους, τους οποίους θα θέσουν το Ιράν και το Ομάν, περιλαμβανομένων τελών διέλευσης, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσία.



Λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει ουσιαστικά διακοπεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων. Κάποια δεξαμενόπλοια έχουν καταφέρει να περάσουν από το Ορμούζ πρόσφατα, αλλά η ροή του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη.



«Φυσικά αυτό το Στενό θα είναι ανοικτό, αλλά υπό νέους όρους τους οποίους θα καθορίσουν οι αρχές του Ιράν και του Ομάν», δήλωσε ο πρεσβευτής Καζέμ Τζαλαλί μιλώντας στη ρωσική εφημερίδα Izvestia. «Το Ιράν και το Ομάν προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με το Στενό. Και για αυτές τις υπηρεσίες θα επιβληθούν τέλη», πρόσθεσε χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για νέα πλήγματα, με τις αγορές να αντιδρούν άμεσα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,63%, φτάνοντας τα 96,75 δολάρια το βαρέλι μέσα στην πρώτη ώρα μετά τις αναφορές για τις επιθέσεις.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,35%, διαμορφούμενο στα 93,89 δολάρια το βαρέλι.