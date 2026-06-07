Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ – «Θα απαντήσουμε δυναμικά» λέει το Τελ Αβίβ

Πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής 7/6 το Ιράν σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη έκανε πράξη τις απειλές που είχε εξαπολύσει νωρίτερα, ενώ μετά την επίθεση ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας του Ισραήλ.

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Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

«Η Πολεμική Αεροπορία έχει μέχρι τώρα αναχαιτίσει το σύνολο των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Οι ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν νέα πυρά προς την κατεύθυνση του Κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τις απειλές», προστίθεται στο ανακοινωθέν. Additional footage of an Iranian ballistic missile in the sky over Northern Israel. pic.twitter.com/NhhYYCqHBt— OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επαναλαμβάνουν και τονίζουν ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται ή να διαδίδονται βίντεο και τοποθεσίες των χτυπημάτων.

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Από την πλευρά του, το Ισραήλ θα «απαντήσει δυναμικά» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, δήλωσαν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο ισραηλινό κανάλι ειδήσεων Channel 12.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ «δεν μπορεί να επιτρέψει» μια εξίσωση σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα πυροβολήσει το Ισραήλ αφού το Ισραήλ επιτεθεί σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτεροι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν σύντομα αξιολόγηση ασφαλείας.

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Axios: Έχει ενημερωθεί ήδη ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ιράν: «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε» – Απειλές από την Τεχεράνη στο Ισραήλ

Απειλές κατά του Ισραήλ για τα χτυπήματα στον Λίβανο εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου.

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Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου Εμπραχίμ Ρεζάι αναφέρθηκε στην ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να πειθαρχηθούν και να επιστρέψουν στη θέση τους. Κοιτάξτε τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη απόψε», έγραψε στο X.