Η αντίδραση του Τραμπ για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: «Θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου για να μην επιτεθεί ως αντίποινα»

Λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής 7/6 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τις νέες εξελίξεις στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Axios και τον δημοσιογράφο Barak Ravid ο Τραμπ τόνισε πως θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ προκειμένου να του πει να μην επιτεθεί στο Ιράν ως αντίποινα.

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🚨🚨🚨הנשיא טראמפ אומר לי: ״אתקשר לנתניהו עכשיו ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה״— Barak Ravid (@BarakRavid) June 7, 2026

Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η επίθεσή αυτή «σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις».

«Είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι μια συμφωνία θα υπογραφόταν τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας. Και τώρα αυτό συμβαίνει», πρόσθεσε ο Τραμπ πριν προτείνει στο Ιράν: «Έριξες τους πυραύλους σου, αυτό είναι αρκετό. Επιστρέψτε στο τραπέζι και κάντε μια συμφωνία».

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τις επιδρομές του Ισραήλ στη Βηρυτό την Κυριακή, λέγοντας ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό».

«Θα απαντήσουμε δυναμικά» λέει το Τελ Αβίβ

Πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής 7/6 το Ιράν σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη έκανε πράξη τις απειλές που είχε εξαπολύσει νωρίτερα, ενώ μετά την επίθεση ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας του Ισραήλ. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

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«Η Πολεμική Αεροπορία έχει μέχρι τώρα αναχαιτίσει το σύνολο των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Οι ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν νέα πυρά προς την κατεύθυνση του Κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τις απειλές», προστίθεται στο ανακοινωθέν.

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Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επαναλαμβάνουν και τονίζουν ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται ή να διαδίδονται βίντεο και τοποθεσίες των χτυπημάτων.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ θα «απαντήσει δυναμικά» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, δήλωσαν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο ισραηλινό κανάλι ειδήσεων Channel 12.

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Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ «δεν μπορεί να επιτρέψει» μια εξίσωση σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα πυροβολήσει το Ισραήλ αφού το Ισραήλ επιτεθεί σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτεροι αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν σύντομα αξιολόγηση ασφαλείας.