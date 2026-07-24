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ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε άμεσα φωτιά στην Πάρνηθα που προκλήθηκε από κεραυνό

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Έσβησε άμεσα φωτιά στην Πάρνηθα που προκλήθηκε από κεραυνό
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος της Πάρνηθας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από κατοικίες και άλλες υποδομές, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

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Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 4 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία επιχείρησαν άμεσα στο σημείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

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