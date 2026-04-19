Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού του Πακιστάν με τον Πεζεσκιάν – Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Πακιστάν χαρακτήρισε την κλήση ως «θερμή και εγκάρδια», προσθέτοντας ότι διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σαρίφ.

Islamabad: 19 April 2026.



Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif held a telephone call with His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, this evening. During their warm and cordial conversation that lasted for around forty-five minutes, the…— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) April 19, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρωθυπουργός Muhammad Shehbaz Sharif είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με την Εξοχότητά του, τον Δρα Masoud Pezeshkian, Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της θερμής και εγκάρδιας συνομιλίας τους, η οποία διήρκεσε περίπου σαράντα πέντε λεπτά, οι δύο ηγέτες προέβησαν σε λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Pezeshkian και την ιρανική ηγεσία για την αποστολή της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας τους, υπό την ηγεσία του Εντιμότατου Προέδρου της Βουλής Mohammed Bagher Ghalibaf και του Υπουργού Εξωτερικών Abbas Araghchi, για συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ στις 11-12 Απριλίου 2026.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιρανό Πρόεδρο για τις δικές του πρόσφατες επαφές με πλήθος παγκόσμιων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων των ηγεσιών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Τουρκίας. Δήλωσε ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για την οικοδόμηση συναίνεσης προς υποστήριξη μιας διαρκούς διαδικασίας διαλόγου και διπλωματίας, με στόχο την εδραίωση μόνιμης ειρήνης στην πληγείσα από τον πόλεμο περιοχή. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε επίσης την ιρανική ηγεσία για τις εποικοδομητικές συνομιλίες τους με τον Field Marshal Syed Asim Munir κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στην Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι, με την υποστήριξη φίλων και εταίρων, το Πακιστάν θα παραμείνει πλήρως προσηλωμένο στις έντιμες και ειλικρινείς προσπάθειές του για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Μετέφερε επίσης τους σεβασμούς του προς τον Ανώτατο Ηγέτη, την Αυτού Εξοχότητα Αγιατολάχ Mojtaba Khamenei.

Ο Πρόεδρος Pezeshkian ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τον Field Marshal για την ισχυρή δέσμευση του Πακιστάν στην επιτυχία των ειρηνευτικών προσπαθειών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Πακιστάν θα συνεχίσουν να ενισχύονται το επόμενο διάστημα.