ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

