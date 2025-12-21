Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.