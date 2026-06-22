Κιρ Σταρμερ: Από την εντυπωσιακή άνοδο στο πρόωρο τέλος της διακυβέρνησης – Σε τροχιά πολιτικής αβεβαιότητας η Βρετανία

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ο Κιρ Στάρμερ πέτυχε έναν πολιτικό άθλο που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο. Αναδιοργάνωσε εκ βάθρων το Εργατικό Κόμμα και το οδήγησε σε μια θριαμβευτική εκλογική νίκη.

Ωστόσο, η παραμονή του στην εξουσία αποδείχθηκε πολύ πιο σύντομη και ταραχώδης από ό,τι αναμενόταν, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να αποχωρεί από την Ντάουνινγκ Στριτ έχοντας συμπληρώσει μόλις 717 ημέρες διακυβέρνησης, αφήνοντας πίσω του έντονες πολιτικές πιέσεις και μια συζήτηση για το πολιτικό του αποτύπωμα.

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Από τον εκλογικό θρίαμβο του 2024 στο κυβερνητικό κενό

Η πολιτική διαδρομή του Στάρμερ χαρακτηρίζεται από μια απότομη καμπύλη δημοτικότητας.

Η σαρωτική νίκη των Εργατικών το 2024 επανέφερε το κόμμα στην εξουσία, όμως η μετάβαση από την προεκλογική ρητορική στην παραγωγή κυβερνητικού έργου αποδείχθηκε δυσεπίλυτος γρίφος.

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός υπήρξε εξαιρετικά αποτελεσματικός στην κατάκτηση της εξουσίας, αλλά λιγότερο προετοιμασμένος για τη διαχείρισή της.

Η στρατηγική του βασίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στην απομάκρυνση του κόμματος από την αριστερή πτέρυγα του Τζέρεμι Κόρμπιν, μια κίνηση τακτικής που απέδωσε στις κάλπες, αλλά, σύμφωνα με τους επικριτές του, στέρησε από τη νέα κυβέρνηση ένα σαφές, μακρόπνοο ιδεολογικό όραμα

Οι εσωτερικές αναταράξεις και η κριτική για την έλλειψη ταυτότητας

Η περίοδος της διακυβέρνησής του σημαδεύτηκε από εσωτερικές τριβές και συνεχείς ανακατατάξεις στο κυβερνητικό επιτελείο, γεγονός που εξέπεμπε εικόνα αστάθειας.

Οι επικριτές καταλογίζουν στην κυβέρνηση Στάρμερ έλλειψη ισχυρής πολιτικής ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε αντανακλαστικά απέναντι στις κρίσεις αντί να χαράζει γραμμή, βασιζόμενη στην υπόσχεση της «τεχνοκρατικής αποτελεσματικότητας» χωρίς βάθος.

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Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές εξάρουν την εργατικότητα, τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητά του σε δύσκολες στιγμές, επιμένοντας ότι η πραγματική αλλαγή μιας χώρας απαιτεί χρόνο και ότι η ιστορική του κληρονομιά θα δικαιωθεί μακροπρόθεσμα

«Η διαχείριση των κρίσεων απαιτεί ένα όραμα που λειτουργεί ως πυξίδα.

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Η απλή ικανότητα να κερδίζεις εκλογές δεν αρκεί», σημειώνουν επικριτικά φωνές της αντιπολίτευσης, αναφερόμενες στην υπερβολική εξάρτηση του Στάρμερ από τους συμβούλους του.

Σε τροχιά πολιτικής αβεβαιότητας η Βρετανία

Μετά τις εξελίξεις αυτές, το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται εκ νέου σε μια φάση πολιτικής ρευστότητας. Το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Σεπτέμβριο, οπότε και επαναλειτουργεί το Κοινοβούλιο μετά τις θερινές διακοπές.

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Με την ολοκλήρωση της εσωκομματικής κάλπης, η χώρα θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε μία δεκαετία, με τον Άντι Μπέρναμ να θεωρείται αυτή τη στιγμή το ακλόνητο φαβορί για τη διαδοχή στην ηγεσία της χώρας.