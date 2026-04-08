Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πεζεσκιάν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν για τον Λίβανο

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο της «υπεύθυνης και ισχυρής προσέγγισής» της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Είπε επίσης ότι η συμπερίληψη του Λιβάνου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση της 10-σημειακής συμφωνίας του Ιράν με τις ΗΠΑ και καταδίκασε τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στα ιρανικά νησιά Λαβάν και Σίρι την Τετάρτη.

