Τηλεφωνική επικοινωνία Πεζεσκιάν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν για τον Λίβανο
Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο της «υπεύθυνης και ισχυρής προσέγγισής» της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Είπε επίσης ότι η συμπερίληψη του Λιβάνου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση της 10-σημειακής συμφωνίας του Ιράν με τις ΗΠΑ και καταδίκασε τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στα ιρανικά νησιά Λαβάν και Σίρι την Τετάρτη.
