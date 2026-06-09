Θρίλερ στην Κύπρο: 54χρονος φέρεται να υπεξαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας άνω των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ και να εξαφανίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κύπρου καθώς ένας 54χρονος φέρεται να υπεξαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας άνω των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ και να εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το philenews.com ένας 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας παραγωγής κοσμημάτων στην Λεμεσό προχώρησε σε καταγγελία για τον 54χρονο καθώς στις 6 Ιουνίου σε συνάντηση που είχαν του παρέδωσε χρυσαφικά και κοσμήματα με σκοπό ο δεύτερος, να προβεί στην πώλησή τους. Για το σκοπό αυτό 57χρονος και 54χρονος, υπέγραψαν γραπτή συμφωνία, η οποία προνοούσε ότι ο 54χρονος θα επέστρεφε τα κοσμήματα στον 57χρονο, σε προγραμματισμένη συνάντησή τους, το απόγευμα της 8ης Ιουνίου 2026.

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Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του παραπονούμενου, να επικοινωνήσει με τον 54χρονο, αυτός δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί, με αποτέλεσμα ο 57χρονος να προχωρήσει σήμερα σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.