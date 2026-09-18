Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο – Διπλό πλήγμα στην Οδησσό με 10 τραυματίες

Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (18/9) το Κίεβο, με την αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας να ενεργοποιείται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές στο Κίεβο.

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Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε λειτουργία, ενώ κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν εκρήξεις.

Ο αεροπορικός συναγερμός στο Κίεβο έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.

🇷🇺🇺🇦 In Odesa, Ukraine, a Russian strike damaged an antenna tower. Ballistic missiles also targeted the capital, Kiev, this evening. pic.twitter.com/tvSgrIlxlH September 18, 2026

Δύο πλήγματα στο κέντρο της Οδησσού – 10 τραυματίες

Σοβαρότερη ήταν η κατάσταση στην Οδησσό, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε ένα όχημα και σε κτίριο διοικητικής υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία που μετέφερε ο Κίπερ ότι το δεύτερο πλήγμα σημειώθηκε ενώ στο σημείο είχαν ήδη φτάσει σωστικά συνεργεία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πρώτης επίθεσης.

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Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση φωτιάς σε πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό.

Οι ουκρανικές Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

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Οι επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στα σημεία που επλήγησαν.